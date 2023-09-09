ЗСУ повідомили, чи є ракетна загроза з моря
Росія порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі
Станом на ранок суботи, 9 вересня, Росія не вивела в Чорне море ракетоносії. Про це повідомляють ВМС Збройних сил України.
Дані щодо перебування ворожих кораблів:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні дев’ять ворожих кораблів;
- в Азовському морі – один ворожий корабель;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні два ворожі кораблі.
Також ВМС ЗСУ інформують, що за добу в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 13 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 16 суден, з них 5 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
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