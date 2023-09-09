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ЗСУ повідомили, чи є ракетна загроза з моря

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, чи є ракетна загроза з моря
У Чорному морі на бойовому чергуванні дев’ять ворожих кораблів
фото ілюстративне

Росія порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 

Станом на ранок суботи, 9 вересня, Росія не вивела в Чорне море ракетоносії. Про це повідомляють ВМС Збройних сил України.

Дані щодо перебування ворожих кораблів:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні дев’ять ворожих кораблів;
  • в Азовському морі – один ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні два ворожі кораблі.

Також ВМС ЗСУ інформують, що за добу в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 13 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 16 суден, з них 5 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
ЗСУ повідомили, чи є ракетна загроза з моря фото 1

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Теги: війна корабель окупанти Азовське море Чорне море

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