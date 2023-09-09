ЗСУ повідомили, чи є ракетна загроза з моря

У Чорному морі на бойовому чергуванні дев’ять ворожих кораблів

Росія порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі

Станом на ранок суботи, 9 вересня, Росія не вивела в Чорне море ракетоносії. Про це повідомляють ВМС Збройних сил України.

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Дані щодо перебування ворожих кораблів:

в Чорному морі на бойовому чергуванні дев’ять ворожих кораблів;

в Азовському морі – один ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні два ворожі кораблі.

Також ВМС ЗСУ інформують, що за добу в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

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до Азовського моря – 13 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря - 16 суден, з них 5 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.