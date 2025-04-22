Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім прокоментував інформацію про заміну міністра оборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім прокоментував інформацію про заміну міністра оборони
За словами речниці Білого дому, Трамп підтримує Гегсета
фото: AP

Піт Гегсет знову потрапив у скандал через витік секретних даних

Адміністрація президента США спростувала інформацію про пошук заміни міністру оборони Піту Гегсету, попри публічну підтримку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Білого дому Каролайн Левітт.

За словами Левітт, заміна міністра – це повна фейкова новина, яка заснована на одному анонімному джерелі, яке явно не має уявлення про що говорить.

Посадовиця також нагадала, що глава американської держави рішуче підтримує Гегсета.

Раніше «Главком» повідомляв, що міністр оборони США Піт Гегсет знову потрапив у скандал через витік секретних даних. У березні викладав дані про майбутні удари по Ємену в закритий груповий чат у месенджері Signal, учасниками були не тільки люди з його професійного оточення, а і його дружина, а також брат та адвокат.

Як повідомлялося, міністр оборони США Піт Гегсет може не затриматися надовго на посаді, оскільки в його відомстві нині панує «повний хаос», заявив колишній речник Пентагону Джонатан Елліот.

За словами ексречника Пентагону, хаос у військовому відомстві був викликаний масовими звільненнями та скандалами із витоком секретної інформації.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що він підтримує міністра оборони США Піта Гегсета після низки скандалів. «Піт робить чудову роботу. Всі ним задоволені», – сказав Трамп. Відповідаючи на запитання, чи впевнений він у Гегсеті, Трамп відповів: «О, абсолютно».

До цього Трамп заявляв, що жодних секретних даних у чаті Signal, про який писав журналіст The Atlantic Джеффрі Голдберг, не передавали. Так він відреагував на твердження Голдберга, що міністр оборони Піт Гегсет нібито розкрив у листуванні «оперативні деталі майбутніх ударів по Ємену».

Читайте також:

Теги: США Пентагон Піт Гегсет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2 квітня Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари
Тарифна війна США: кого вдарять нові мита та що це означає для світу
4 квiтня, 19:55
Чий Крим? Що треба згадати Трампу
Чий Крим? Що треба згадати Трампу
Вчора, 17:34
Його робоче місце, вочевидь, дуже йому подобається: президент США Дональд Трамп за робочим столом в Овальному кабінеті
Мрія Трампа про третій президентський термін
3 квiтня, 18:40
Мігрантам було наказано покинути країну до 24 квітня
Адміністрація Трампа дала мігрантам місяць на виїзд зі США
24 березня, 04:16
Марджорі Тейлор Грін опинилася в центрі скандалу
«Нам начхати на вашу думку». Соратниця Трампа облаяла британську журналістку
27 березня, 21:04
Президент: Україна не визнає військову допомогу США як борг
Зеленський прокоментував нову угоду про копалини, яку надіслали США
28 березня, 18:56
За словами військових, у понеділок перехоплення NORAD не було
США виявили військовий літак РФ поблизу зони оборони Аляски
15 квiтня, 16:37
США скоротять свою військову присутність у Сирії
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
Торговельна війна. Китай готовий до переговорів зі США, але висунув вимоги
Торговельна війна. Китай готовий до переговорів зі США, але висунув вимоги
16 квiтня, 15:04

Політика

Відомство Маска отримало доступ до конфіденційних даних іммігрантів – WP
Відомство Маска отримало доступ до конфіденційних даних іммігрантів – WP
Білий дім прокоментував інформацію про заміну міністра оборони
Білий дім прокоментував інформацію про заміну міністра оборони
Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа
Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа
Чи приїде Трамп до Москви 9 травня? Відповідь Кремля
Чи приїде Трамп до Москви 9 травня? Відповідь Кремля
«Бути послом США в Україні було честю»: Бріджит Брінк підбила підсумки своєї роботи
«Бути послом США в Україні було честю»: Бріджит Брінк підбила підсумки своєї роботи
Німецький дипломат спрогнозував, як зміниться допомога Україні при новому канцлері
Німецький дипломат спрогнозував, як зміниться допомога Україні при новому канцлері

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 квітня: ситуація на фронті
92K
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 квітня 2025
30K
Кум Ірини Білик розкрив деталі її тяжкої хвороби
30K
Помер Папа Римський Франциск
24K
Останнє звернення Папи Римського: що понтифік говорив про Україну

Новини

Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
Вчора, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua