Білий дім прокоментував інформацію про заміну міністра оборони

Піт Гегсет знову потрапив у скандал через витік секретних даних

Адміністрація президента США спростувала інформацію про пошук заміни міністру оборони Піту Гегсету, попри публічну підтримку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Білого дому Каролайн Левітт.

За словами Левітт, заміна міністра – це повна фейкова новина, яка заснована на одному анонімному джерелі, яке явно не має уявлення про що говорить.

Посадовиця також нагадала, що глава американської держави рішуче підтримує Гегсета.

Раніше «Главком» повідомляв, що міністр оборони США Піт Гегсет знову потрапив у скандал через витік секретних даних. У березні викладав дані про майбутні удари по Ємену в закритий груповий чат у месенджері Signal, учасниками були не тільки люди з його професійного оточення, а і його дружина, а також брат та адвокат.

Як повідомлялося, міністр оборони США Піт Гегсет може не затриматися надовго на посаді, оскільки в його відомстві нині панує «повний хаос», заявив колишній речник Пентагону Джонатан Елліот.

За словами ексречника Пентагону, хаос у військовому відомстві був викликаний масовими звільненнями та скандалами із витоком секретної інформації.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що він підтримує міністра оборони США Піта Гегсета після низки скандалів. «Піт робить чудову роботу. Всі ним задоволені», – сказав Трамп. Відповідаючи на запитання, чи впевнений він у Гегсеті, Трамп відповів: «О, абсолютно».

До цього Трамп заявляв, що жодних секретних даних у чаті Signal, про який писав журналіст The Atlantic Джеффрі Голдберг, не передавали. Так він відреагував на твердження Голдберга, що міністр оборони Піт Гегсет нібито розкрив у листуванні «оперативні деталі майбутніх ударів по Ємену».