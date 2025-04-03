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Спецпосланець Путіна заявив, що Росія і США впевнено «крокують вперед»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Спецпосланець Путіна заявив, що Росія і США впевнено «крокують вперед»
Дмитрієв у Вашингтоні зустрівся з представниками США
фото з відкритих джерел

Дмитрієв відзначив, що спостерігається значний прогрес у домовленостях щодо припинення вогню в Україні

Генеральний директор російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв після зустрічі з спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом заявив, що за останні два дні Росія та США зробили три кроки вперед. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на слова росіянина, передає «Главком» .

Дмитрієв провів зустріч з представниками Сполучених Штатів у Вашингтоні. За його словами, багато гравців намаються зірвати діалог Росії та США.

Він зазначив, що між країнами все ще тривають різні недомовленості, але сторони намагаються їх виправити. Також повідомляється, що адміністрація Трампа чує позицію та занепокоєння РФ.

Зазначається, що сторонам треба провести ще низку зустрічей, щоб вирішити всі незгоди в діалозі. Дмитрієв відзначив, що спостерігається значний прогрес у домовленостях щодо припинення вогню в Україні.

Також росіянин і представники США обговорювали співпрацю в Арктиці та в галузі рідкоземельних металів.

Нагадаємо, що спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф зустрівся з головою Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирилом Дмитрієвим. 

Повідомляється, що зустріч відбувається на тлі тиску американської сторони на Україну та Росію щодо припинення вогню. Reuters зазначило, що наразі доцільно невідомо, що саме Дмитрієв обговорював з офіційними особами США.

Також агенство підкреслює, що Дмитрієв має тісті зв'язки з деякими ключовими особами команди Трампа. Зазначається, що візит стався невдовзі після того, як Трамп висловив публічне розчарування з приводу темпів переговорів щодо припинення вогню.

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Теги: росія Стів Віткофф переговори США

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