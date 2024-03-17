У Молдові чоловік атакував посольство РФ «коктейлями Молотова»

Чоловік жбурнув через паркан два «коктейля Молотова» у двір посольства Росії

Чоловіка затримали та встановили його особу

У столиці Молдови – Кишиневі – у неділю, 17 березня, чоловік жбурнув через паркан два «коктейля Молотова» у двір посольства Росії, де розташована виборча дільниця. Про це повідомляє NewsMaker.

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Подія сталася під час голосування на так званих «виборах» президента РФ.

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Чоловіка затримали та встановили його особу. Він виявився громадянином Молдови.

Чоловік, який жбурнув «коктейлі Молотова» у двір посольства РФ у Кишенев фото: NewsMaker

Сам він стверджує, що також є громадянином РФ. Поки що молдовські правоохоронці перевіряють його твердження. На допиті чоловік мотивував свій учинок тим, що незадоволений діями російської влади.

Нагадаємо, росіяни під час так званих виборів президента псують бюлетені та влаштовують різноманітні диверсії на дільницях. Про випадки в різних куточках країни повідомляють ЗМІ. За їхніми даними, за останню добу було порушено щонайменше 15 кримінальних справ через спроби підпалити виборчі дільниці або залити урни з бюлетенями барвниками.

Раніше повідомлялося, що на виборах президента Російської Федерації росіяни голосують за керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

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Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Нагадаємо, триденне голосування на виборах президента Росії розпочалося 15 березня. Воно триватиме до неділі, 17 березня. Ці три дні росіяни зможуть проголосувати за свого кандидата з 8:00 до 20:00. Проте на виборах не обійшлось без традиційних провокацій. Так, у російських регіонах на виборчих дільницях роздавали ручки зі зникаючим чорнилом.

До слова, голова Європейської ради Шарль Мішель привітав Володимира Путіна із перемогою на президентських виборах, які тільки почалися.