США пояснили, чому передали РФ дані про теракт у «Крокусі»

Посол США в Росії розповіла, що влада РФ запитала у США інформацію про теракт у «Крокусі», що стався 22 березня

Попри «реальні та глибокі розбіжності з Кремлем» США готові сприяти розслідуванню теракту

США на запит Росії надали їй розвідувальну інформацію «для сприяння розслідуванню» після теракту, що стався 22 березня в концертному залі «Крокус Сіті Холл». Американська сторона має намір чинити так і надалі. Про це розповіла посол США в Росії Лінн Трейсі, йдеться у Telegram-каналі посольства США в Москві.

Трейсі, відповідаючи на запитання журналістів з приводу співпраці США та Росії у боротьбі з тероризмом після теракту в «Крокусі», зазначила, що США продовжували ділитися з російськими спецслужбами наявною інформацією на прямий запит Росії.

Вона заявила, що США робили це для сприяння розслідуванню і мають намір робити це й надалі.

«Незважаючи на наші реальні та глибокі розбіжності з Кремлем, Сполучені Штати вважають, що російські громадяни мають право жити безпечно та гідно, будучи захищеними від загрози тероризму та несправедливих переслідувань», – наводить слова посла Посольство США у Росії.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки попереджали Росію про підготовку теракту в Москві. До того ж про те, що це відбудеться саме у «Крокус Сіті Хол».

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

До слова, російські слідчі продовжують розкручувати версію про нібито «український слід» у теракті в «Крокусі». Не навівши жодних доказів, Слідчий комітет заявив, що «в результаті роботи із затриманими терористами» та вивченні їхніх гаджетів «отримані докази їхнього зв'язку з українськими націоналістами».