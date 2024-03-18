Головна Країна Політика
search button user button menu button

До Києва прибув сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прибув сенатор-республіканець Ліндсі Грем
Ліндсі Грем прибув зранку на столичний вокзал
фото: посольства США в Україні

У Ході візиту американський політики зустрінеться з представниками української влади 

Сьогодні, 18 березня, до Києва із робочим візитом прибув сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Про це повідомляє преслужба посольства США в Україні.

«Сьогодні ми вітаємо сенатора Ліндсі Грема в Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією», – йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив намір оголосити Росію державою-спонсором тероризму після смерті російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у в'язниці суворого режиму за Полярним колом в Росії 16 лютого. 

Раніше американський сенатор, республіканець Ліндсі Грем закликав у прямому ефірі новинного каналу «прибрати» президента РФ Володимира Путіна. Про це американський політик розповів у коментарі Fox News, а згодом опублікував уривок своєї промови.

Нагадаємо, президент США Джо Байден використав спільний виступ зі спікером Майком Джонсоном, щоб закликати законодавців ухвалити в Палаті представників Конгресу допомогу Україні. Виступаючи на щорічному обіді «Друзів Ірландії» з нагоди Дня Святого Патріка, де були присутні законодавці від обох партій включно зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, Байден висловив вдячність Ірландії за надання гуманітарної допомоги Україні під час її війни з Росією та населенню Гази під час війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

Також Палата представників обговорює конфіскацію активів РФ, аби допомогти Україні.

 

Теги: посольство США Сенат США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держдеп назвав три причини стратегічного провалу РФ в Україні
Держдеп назвав три причини стратегічного провалу РФ в Україні
6 березня, 10:26
Рішення суду гарантує, що Трамп залишиться не лише у виборчому бюлетені в Колорадо, а й у Мені та Іллінойсі
Верховний суд США дозволив Трампу балотуватися у президенти
4 березня, 17:44
Конгрес США представив законопроєкт про фінансування уряду
Конгрес США представив законопроєкт про фінансування уряду
4 березня, 04:50
Джон Кірбі зазначив, що Україна потребує фінансової допомоги на оборонні потреби, яка «зависла» в Конгресі
Білий дім зробив тривожну заяву щодо ситуації в Україні
28 лютого, 01:50
Зеленський зазначив, що час має вирішальне значення, оскільки Росія може розпочати новий наступ уже наприкінці травня
Зеленський розповів про наслідки для фронту без допомоги США
26 лютого, 22:15
Бернс мав на меті заспокоїти українську сторону щодо подальшої співпраці спецслужб двох країн
Директор ЦРУ вдесяте відвідав Україну на тлі турбулентності у Конгресі – NYT
25 лютого, 21:01
Остін зробив заяву з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Допомога Україні. Глава Пентагону звернувся до Конгресу
24 лютого, 05:20
Американську делегацію супроводжує посол США в Україні Бріджит Брінкс
До України прибув лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
23 лютого, 13:40
Ліз Чейні переймається, аби путінське крило Республіканської партії не захопило Західне крило Білого дому
У Республіканській партії діє «путінське крило», – ЗМІ
19 лютого, 08:28

Політика

До Києва прибув сенатор-республіканець Ліндсі Грем
До Києва прибув сенатор-республіканець Ліндсі Грем
Макрон пояснив, як змінив особисте ставлення до Путіна
Макрон пояснив, як змінив особисте ставлення до Путіна
Путін робить ставку на слабкість Європи –The Telegraph
Путін робить ставку на слабкість Європи –The Telegraph
Зеленський призначив екскерівника Луганщини Сергія Гайдая на нову посаду
Зеленський призначив екскерівника Луганщини Сергія Гайдая на нову посаду
Банкова оцінила можливий переворот у Росії
Банкова оцінила можливий переворот у Росії
Україна пропонує Заходу збільшити податки на російські товари
Україна пропонує Заходу збільшити податки на російські товари

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Блокада кордону: чому мовчать українці у Польщі
12K
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося
11K
Великий піст 2024: традиції, календар харчування, правила та заборони
11K
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину
7840
Три дитини у кожній родині хоче бачити прем'єр… Але якою ціною?
7343
Вибори у РФ: що росіяни писали на зіпсованих бюлетенях: фото

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua