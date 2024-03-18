До Києва прибув сенатор-республіканець Ліндсі Грем

У Ході візиту американський політики зустрінеться з представниками української влади

Сьогодні, 18 березня, до Києва із робочим візитом прибув сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Про це повідомляє преслужба посольства США в Україні.

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«Сьогодні ми вітаємо сенатора Ліндсі Грема в Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією», – йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив намір оголосити Росію державою-спонсором тероризму після смерті російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у в'язниці суворого режиму за Полярним колом в Росії 16 лютого.

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Раніше американський сенатор, республіканець Ліндсі Грем закликав у прямому ефірі новинного каналу «прибрати» президента РФ Володимира Путіна. Про це американський політик розповів у коментарі Fox News, а згодом опублікував уривок своєї промови.

Нагадаємо, президент США Джо Байден використав спільний виступ зі спікером Майком Джонсоном, щоб закликати законодавців ухвалити в Палаті представників Конгресу допомогу Україні. Виступаючи на щорічному обіді «Друзів Ірландії» з нагоди Дня Святого Патріка, де були присутні законодавці від обох партій включно зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, Байден висловив вдячність Ірландії за надання гуманітарної допомоги Україні під час її війни з Росією та населенню Гази під час війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

Також Палата представників обговорює конфіскацію активів РФ, аби допомогти Україні.