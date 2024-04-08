Невідомі атакували посольство РФ у Литві: у будівлю «летіли коктейлі Молотова»

Вулицю у Вільнюсі, де розташоване посольство РФ, перейменували на Героїв України

Внаслідок атаки суттєво пошкоджені стіни посольства

Департамент поліції Литви повідомляє, що другу ніч поспіль до будівлі російського посольства було кинуто пляшки із запальною сумішшю. Про це повідомляє низка російських ЗМІ.

Перший інцидент стався 7 квітня, о 2.15 год. За даними поліції, у Вільнюсі на вул. Героїв України, невстановлена особа кинула до будівлі посольства пляшку із запальною сумішшю та пошкодила стіну.

Вдруге пляшку було кинуто 8 квітня, о 2.46 год. Невстановлена особа знову кинула до будівлі посольства пляшку із запальною сумішшю та пошкодила стіну.

Наразі проводиться оцінка збитків, завданих будівлі посольства. Представник поліцейського департаменту Литви повідомив, що підозрюваних поки що не встановлено, але інцидент був зафіксований камерами відеоспостереження. Розпочато досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу про псування майна у суспільно небезпечний спосіб.

Нагадаємо, у столиці Молдови – Кишиневі – у неділю, 17 березня, чоловік жбурнув через паркан два «коктейля Молотова» у двір посольства Росії, де розташована виборча дільниця. Подія сталася під час голосування на так званих «виборах» президента РФ. Чоловіка затримали та встановили його особу. Він виявився громадянином Молдови.

До слова, російського дипломата визнано персоною нон ґрата у Латвії. Він має залишити країну не пізніше 10 квітня. МЗС Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії в Латвії Олега Зикова, якому висловили категоричний протест латвійської сторони щодо неприйнятної та провокативної публічної комунікації, яку здійснює посольство РФ упродовж тривалого часу.

Також влада Латвії може депортувати 800 росіян, які не мають права на перебування у країні.