МОК затвердив нові правила щодо «нейтральних» атлетів на Олімпіаді-2024: деталі

МОК озвучив кількість росіян та білорусів, які зможуть взяти участь і вона «малоймовірно, що буде досягнута» – це 54 та 28 атлетів відповідно

Буде створена комісія з перевірки відповідності атлетів з російськими та білоруськими паспортами на відповідність критеріям індивідуальних «нейтральних» атлетів

Міжнародний олімпійський комітет провів ще одне засідання, на якому вчергове розглянули питання допуску російських та білоруських атлетів на Олімпійські ігри в Парижі. Про це стало відомо з офіційного сайту МОК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі відомо, що кваліфікацію на Олімпійських ігор пройшли 12 індивідуальних «нейтральних» спортсменів з російським паспортом та сім з білоруським.

Нові рішення від Виконкому МОК:

1. Створення комісії з перевірки відповідності атлетів з російськими та білоруськими паспортами на відповідність критеріям індивідуальних «нейтральних» атлетів (AINERP). Комісія складатиметься з трьох членів:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ніколь Ховерц – віцепрезидентка МОК, голова комісії;

Пау Газоль – представник комісії з етики МОК;

Пан Сеунг Мін Рю – представник комісії спортсменів МОК/

Роботу AINERP підтримуватиме Пакеретт Жірард Заппеллі, головна спеціалістка МОКу з питань етики та відповідності, яка виконуватиме функції секретаря цієї комісії.

2. Комісія з перевірки відповідності атлетів (AINERP) особисто запрошуватиме окремого «нейтрального» спортсмена та його допоміжний персонал для участі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

«Комісія збиратиметься після завершення кожного кваліфікаційного змагання, щоб мати змогу провести аналіз відповідності цих спортсменів і потім видати, або не видати, запрошення цьому спортсмену та його допоміжному персоналу. МОК зобов'язався регулярно оновлювати список усіх атлетів, які мають право на участь в Олімпійських іграх, і цей список буде розміщено на вебсайті», – заявив голова відділу звʼязків НОК та олімпійської солідарності МОК Джеймс Маклауд.

3. AINERP контролюватиме поведінку та дотримання принципів участі усіх «нейтральних» спортсменів та їхнього персоналу, які виступатимуть на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, у тому числі після повернення з Ігор.

Будь ласка, читайте текст після реклами

4. AINERP подаватиме будь-які питання до Дисциплінарної комісії МОКу для застосування заходів або санкцій, якщо поведінка будь-якого «нейтрального» спортсмена або їхнього допоміжного персоналу буде вважатися такою, що суперечить Олімпійській хартії або ж умовам участі на Олімпіаді.

Низка обмежень для нейтральних атлетів від МОК:

Спортсмени, які активно підтримують війну, не матимуть права бути заявленими або брати участь у змаганнях; Спортсмени, які мають контракт з російськими, білоруськими військовими чи органами національної безпеки, не матимуть права бути заявленими чи брати участь у змаганнях. Це ж стосується і допоміжного персоналу; Вони не братимуть участь у параді країн на церемонії відкриття; Вони не публікуватимуться у жодних командних заліках.

Санкції проти винних у війні, російських і білоруських держав і урядів, залишаються в силі до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року. Це означає, що:

Жоден прапор, гімн, кольори чи будь-яка інша ідентифікація Росії чи Білорусі не будуть демонструватися на Олімпійських іграх у Парижі, на будь-якому офіційному місці проведення чи будь-якому офіційному заході;

Жоден російський, білоруський уряд чи державні чиновники не будуть запрошені та акредитовані на Олімпійські ігри в Парижі;

Як і всі інші спортсмени, «нейтральні» спортсмени повинні підписати умови участі на Олімпіаді. Вони містять зобов’язання поважати Олімпійську хартію, включно з «миротворчою місією Олімпійського руху».

Окрім того, МОК затвердив гімн та прапор нейтральних» атлетів:

фото: X / ChKlaue

Щоправда, рішення щодо церемонії закриття ухвалять пізніше, оскільки там беруть участь «не країни, а всі атлети разом».

Нагадаємо, що церемонія відкриття Олімпіади відбудеться 26 липня, цього ж числа розпочнуться кваліфікаційні змагання. Церемонія закриття – 11 серпня. Загалом буде розіграно 329 медалей у 32 видах (48 дисциплін) – до 28-ми основних олімпійських видів спорту, в якості додаткових були обрані: брейкінг, спортивне скелелазіння, скейтбординг і серфінг.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Стало відомо, що спортсмени з Росії та Білорусі не братимуть участі в церемонії відкриття Олімпіади-2024.

Нагадаємо, російські боксери відмовилися кваліфікуватися на Олімпіаду-2024.

За словами генсека Федерації боксу РФ, спортсмени не погодяться на умови нейтральності, тому що «не зможуть зрадити свою батьківщину».