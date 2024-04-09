Держдеп США назвав умову вступу України до НАТО

Метью Міллер відповів, що вступ України до Альянсу залежить від завершення війни

Позиція Сполучених Штатів залишається незмінною

Україна може приєднатися до НАТО лише після завершення війни, яку розв’язала Росія. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу.

На запитання, чи була дискусія з приводу графіку вступу України в НАТО після нещодавньої заяви генсека Йенса Солтенберга про майбутнє України в Альянсі, Міллер відповів, що нічого не змінилося щодо схвалення графіку і це все ще залежить від завершення війни.

«Зрештою, це процес, який просуватиметься далі після завершення цього конфлікту», – зауважив представник Держдепу.

Міллер підкреслив, що позиція Сполучених Штатів в цьому питанні залишається незмінною.

Він також зазначив, що питання України обговорювалося під час останнього міністерського засідання НАТО в Брюсселі минулого тижня, а також на зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена й глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, всі союзники підтримують ідею надання Україні офіційного запрошення до вступу до НАТО, окрім Німеччини та США. Про це заявила віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

Як повідомлялося, глави МЗС країн-членів НАТО домовились про створення спеціальної місії Альянсу для збільшення допомоги Україні.