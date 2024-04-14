Іранські військові захопили в полон російського моряка

Іран заявив, що пов’язане з Ізраїлем судно було захоплено в Ормузькій протоці

Росіянин був одним із членів міжнародного екіпажу контейнеровоза, який під прапором Португалії прямував із ОАЕ до Індії

На вантажному судні Aries, яке 13 квітня захопили бійці іранського Корпусу вартових ісламської революції в Ормузькій протоці, перебував громадянин Росії. Росіянин був одним із членів міжнародного екіпажу контейнеровоза, який під прапором Португалії прямував із ОАЕ до Індії. Про це повідомило посольство Росії у Тегерані.

Російські дипломати запевняють, що підтримують контакт із родичами моряка та владою Ірану «з метою надання необхідного консульського сприяння». Де іранські військові утримують екіпаж судна, у повідомленні не йдеться.

Російські Telegram-канали повідомляють, що команду з 25 осіб взяли в полон, серед них – 17 індійців, чотири філіппінці, два пакистанці, громадянин Естонії та росіянин.

За даними телеграм-каналу Shot, захоплений громадянин Росії – старший механік Тимофій Колчанов, родом із Приморського краю. Це був його четвертий контракт на судні.

Згодом дружина моряка розповіла «РЕН ТВ», що він зміг зателефонувати сім'ї та запевнив, що з ним все гаразд. Дзвінок тривав вісім секунд. За словами дружини Колчанова, її запевнили, що всі члени екіпажу живі та перебувають у безпеці, проте зв'язатися з ними поки що неможливо.

Захоплене судно пов’язане із компанією Zodiac Group, яка належить ізраїльському мільярдеру Ейєля Офера. Бійці КВІР захопили його в територіальних водах Ірану, здійснивши десант із вертольота.

Ізраїль звинуватив Іран у піратстві та закликав визнати КВІР терористичною організацією.