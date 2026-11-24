Окремо парламентарі пропонують посилити міжнародний тиск на Росію через порушення прав людини в окупованому Криму

Верховна Рада готує звернення до парламентів держав – учасниць П’ятого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи із закликом зберігати санкції проти Росії незалежно від можливого припинення бойових дій. Відповідні положення містить проєкт постанови парламенту, пише «Главком».

У документі наголошується, що санкційний тиск має тривати до повного виконання Росією міжнародних рішень. Автори звернення застерігають від спроб легітимізувати наслідки російської агресії під час переговорів про мир. На їхню думку, поступки в цьому питанні можуть заохотити Москву до нових актів агресії та створити небезпечний міжнародний прецедент.

Окремо парламентарі пропонують посилити міжнародний тиск на Росію через порушення прав людини в окупованому Криму, домагатися виконання відповідних міжнародних рішень і підтримувати звільнення українських політичних в’язнів. Зокрема, йдеться про розвиток механізму національного патронату над політв’язнями та підтримку незалежної правової допомоги.

У проєкті також міститься заклик підтримати роботу Міжнародного кримінального суду, його Цільового фонду для потерпілих і Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Крім того, Україна пропонує розширити часові межі дії механізму Ради Європи з компенсації збитків, щоб він охоплював шкоду, завдану російською агресією з 20 лютого 2014 року.

Ще один напрям звернення – посилення захисту цивільного населення на окупованих територіях, зокрема в межах міжнародних ініціатив із розвитку гуманітарного права. Документ передбачає співпрацю з Меджлісом кримськотатарського народу для захисту прав та ідентичності кримських татар.

Також парламентарі закликають партнерів підтримати спільні проєкти з відновлення та реінтеграції Криму, протидіяти російській дезінформації та розширювати парламентський вимір Кримської платформи.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що окупація Криму стала початком російської агресії проти України, а подальша мілітаризація півострова створює загрозу не лише для України, а й для безпеки всього Чорноморського регіону.

Варто нагадати, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила 22-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження спрямовані насамперед на фінансовий сектор РФ, криптовалютні платформи, тіньовий флот та можливості обходу чинних санкцій.