Російський диктатор Володимир Путін не передавав у Шеньчжені голові КНР Сі Цзіньпіну чи президенту США Дональду Трампу документів із пропозиціями щодо врегулювання війни в Україні. Про це заявив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков, передає «Главком».

Речник додав, що диктатор також не ділився з Трампом та Сі ініціативами щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо, 19 листопада Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін провели тристоронню зустріч на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. За її підсумками лідери підписали декларацію «На шляху до миру», у якій домовилися вести діалог про зниження ядерних ризиків і нерозповсюдження ядерної зброї.

Згодом президент США Дональд Трамп виступив із пресконференцією після візиту до Китаю, де провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічей лідери обговорювали, зокрема, війну Росії проти України, ядерну безпеку та міжнародну співпрацю.

Трамп назвав свій візит до Китаю «надзвичайно успішним» і заявив про досягнення численних торговельних домовленостей. Американський президент також похвалив Сі Цзіньпіна, зазначивши, що позиція китайського лідера під час переговорів була сильною.

Як повідомлялося, зустріч лідерів трьох провідних військових держав світу, Сі Цзіньпіна, Володимира Путіна та Дональда Трампа, у китайському Шеньчжені, попри брак конкретних результатів, має вагоме символічне значення. Вона засвідчує занепад старого ліберального світопорядку та приниження Європи, яку фактично залишили поза межами ухвалення глобальних рішень.