Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила 22-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження спрямовані насамперед на фінансовий сектор РФ, криптовалютні платформи, тіньовий флот та можливості обходу чинних санкцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відеозвернення президентки Єврокомісії.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Єврокомісія пропонує відключити близько 60 російських банків від міжнародної системи фінансових повідомлень SWIFT. Також передбачено посилення обмежень щодо криптовалютних платформ, які можуть використовуватися для фінансових операцій в інтересах Росії.

Окремий блок санкцій стосується російського тіньового флоту. Єврокомісія пропонує додати до санкційного переліку понад 70 суден, які пов'язують із транспортуванням російських енергоносіїв.

Нові заходи також передбачають посилення обмежень в енергетичному секторі. Їхня мета – скоротити можливості Росії отримувати доходи та використовувати міжнародні фінансові механізми для обходу санкцій.

Крім економічних заходів, Єврокомісія пропонує запровадити візові обмеження для колишніх російських військовослужбовців, а також посилити санкції щодо участі представників РФ у європейських спортивних і культурних заходах.

Зокрема, йдеться про можливу заборону участі російських команд і спортсменів під прапором РФ у спортивних заходах. Детальні умови застосування таких обмежень мають визначити під час подальшого погодження пакета.

За інформацією «Суспільного», нові санкції охоплюють три основні напрями: фінансування Росії, участь її представників у європейських спортивних і культурних заходах та візову політику.

Очікується, що запропоновані обмеження обговорюватимуть представники держав Європейського Союзу цього тижня. Наразі йдеться саме про пропозицію Єврокомісії, а не про остаточно затверджений санкційний пакет.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував включення заборони на видачу віз російським спортсменам до 22-го пакета санкцій. За його словами, Єврокомісія планувала представити відповідні пропозиції до кінця листопада.

Також уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розповідав «Главкому» про підготовку 22-го пакета санкцій. Він зазначав, що нові обмеження можуть охопити фінансовий сектор РФ та інші напрями, пов'язані з російською економікою.

Крім того, 23 липня Євросоюз затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії. Тоді обмеження охопили понад 100 банків і криптовалютних операторів, десятки суден тіньового флоту, підприємства військово-промислового комплексу та енергетичний сектор.