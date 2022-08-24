«Україні призначена місія з визволення світу»: звернення лідера закордонних чеченців (відео)

«Ми пліч-о-пліч воюємо проти спільного ворога»

Глава уряду Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв привітав українців із Днем Незалежності. Закаєв наголосив, що Україна стала чимось більшим, ніж просто державою, бо має місію звільнити світ від темних сил.

Повний текст звернення:

Шановні українці!

Рівно 31 рік тому Верховна Рада УРСР, усвідомлюючи історичну місію заради майбутнього свого народу, перед загрозою смертельної небезпеки, відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, прийняла Акт проголошення незалежності України.

1 грудня 1991 року український народ на всенародному референдумі підтвердив і повністю відновив свою державність.

Проте прагнення керівництва країни та українського народу до розбудови та зміцнення своєї держави не подобалося російським імперіалістам, які прагнули відновлення колишньої імперії. Мріючи про реванш, російські колонізатори з особливою жорстокістю нападали на інші народи, чинячи жахливі злочини. Молдова, Грузія, Чеченська Республіка Ічкерія, знову Грузія. А тепер, завдяки своїм енергетичним ресурсам, набувши фінансово-економічної могутності, з особливою жорстокістю кинувся душити Незалежну і Вільну Україну.

Ні події в Бучі, Ірпені, Маріуполі, ні інші зловісні злочини не налякали український народ.

Шановні українці!

Дозвольте від імені всього чеченського народу і від себе особисто привітати всіх вас із великим святом – Днем Незалежності. Сьогодні ми не лише вшановуємо вашу свободу, а й віддаємо данину пам’яті тим, хто за неї боровся, і тим, хто жертвував і жертвує своїм життям заради свободи в нелюдській війні.

Двадцять четверте серпня – священний день в історії України. Але у 2022 році його відзначатимуть по-особливому. Сьогодні день пам’яті, надії, рішучості, болю, тяжких втрат і великої слави, яку несуть своєму народу Збройні Сили України.

Сьогодні особливий день, який допоміг українському народу назавжди вирішити складні питання: хто він, чого хоче, куди йде, хто йому друзі, а хто вороги, і нагадати світові про історичну місію України.

Тепер я хочу звернутися до українських військових.

Ви присвятили своє життя не лише захисту Батьківщини; ви також сьогодні боретеся за демократію, за свободу, за справедливість у всьому світі. І для чеченських добровольців велика честь боротися разом з вами пліч-о-пліч проти спільного ворога. Захист загальнолюдських цінностей – це не тільки ваш обов’язок, це обов’язок усіх нас, кожної людини, яка вірить в ідеали справедливості.

У цей важкий період, коли в Україні щодня гинуть люди, кожен день нагадує нам, що ніщо не гарантоване ні в нашому житті, ні щодо нашої свободи. Ми повинні боротися за це, заслужити і захистити.

Сьогодні стійкість українського народу стала прикладом для всього світу. Україна стала чимось більшим, ніж просто державою. Ваша країна має велику місію звільнити світ від темних сил. І нехай допоможе нам Всевишній у цій праведній війні.

Ще раз вітаю весь український народ зі святом і від щирого серця бажаю всього найкращого.

Слава Україні!

Голова Уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв

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