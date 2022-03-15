Закаєв назвав регіони Росії, які першими стануть незалежними
Окрім Чечні ще декілька регіонів, які нині входять до РФ, готові стати незалежними
Окрім Чечні, найбільш підготовленими до незалежності після розпаду Російської Федерації будуть Татарстан і Північно-Кавказький федеральний округ. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив очільник уряду Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв.
За його словами, Чечня може передувати цьому «параді» суверенітетів. Закаєв також звертається до президента Зеленського з проханням допомогти йому приїхати до Києва для формування загонів, які протистоятимуть агресору в Україні. «Я упевнений в тому, що ми можемо вплинути, зокрема, на тих, кого Кадиров відправив до України», – сказав Закаєв.
Як повідомлялося, в Україні створено Інтернаціональний легіон, до якого вже приєдналися тисячі добровольців. Зокрема, син депутатки із Великобританії.
Нагадаємо, станом на 20-й день війни Росії і України армія окупанта понесла значні втрати: майже 400 танків, 80 літаків та 90 гелікоптерів, а також понад 13,5 тис. солдатів загиблими.