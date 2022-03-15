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    Закаєв назвав регіони Росії, які першими стануть незалежними

    Голова уряду Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв - Закаєв назвав регіони Росії, які першими стануть незалежними
    Голова уряду Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв
    Фото: Настоящее время

    Окрім Чечні ще декілька регіонів, які нині входять до РФ, готові стати незалежними

    Окрім Чечні, найбільш підготовленими до незалежності після розпаду Російської Федерації будуть Татарстан і Північно-Кавказький федеральний округ. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив очільник уряду Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв.

    За його словами, Чечня може передувати цьому «параді» суверенітетів. Закаєв також звертається до президента Зеленського з проханням допомогти йому приїхати до Києва для формування загонів, які протистоятимуть агресору в Україні. «Я упевнений в тому, що ми можемо вплинути, зокрема, на тих, кого Кадиров відправив до України», – сказав Закаєв.

    Як повідомлялося, в Україні створено Інтернаціональний легіон, до якого вже приєдналися тисячі добровольців. Зокрема, син депутатки із Великобританії.

    Нагадаємо, станом на 20-й день війни Росії і України армія окупанта понесла значні втрати: майже 400 танків, 80 літаків та 90 гелікоптерів, а також понад 13,5 тис. солдатів загиблими.

    Теги: війна Чечня незалежність
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    Закаєв назвав регіони Росії, які першими стануть незалежними