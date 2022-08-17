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Як Чечня набирає чоловіків на війну в Україні: шокуючі дані розвідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як Чечня набирає чоловіків на війну в Україні: шокуючі дані розвідки
Громадяни республіки обуренні тим, що Кадиров посилає мусульман брати участь і гинути на «чужій» війні
фото: radiosvoboda.org

У Чечні триває формування і підготовка чотирьох батальйонів для відправки на війну в Україну

Через брак охочих воювати, окупанти намагаються залучити в армію громадян країн Центральної Азії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Кількість російських громадян, які хочуть відправитись на війну в Україну дедалі зменшується. Щоб принаймні частково зберегти можливість формувати нові резерви, кремлівське керівництво намагається дедалі активніше залучати в ЗС РФ іноземних громадян.

Першість в цьому питанні займає московський регіон – для формування нових армійських підрозділів місцеве керівництво дало вказівку співробітникам військових комісаріатів та відділів поліції «проводити агітаційні заходи» з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану.

Окрім фінансового стимулу, тим хто погодиться підписати контракт та поїхати в Україну, пропонується отримання російського громадянства. Одночасно у Чечні триває формування і підготовка чотирьох батальйонів для відправки на війну в Україну.

Значну частину «добровольців» у сформованих батальйонах складають викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, здебільшого із сільської місцевості. Під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами, їх змушують підписувати контракти для участі у війні в Україні.

Практика викрадення чоловіків для поповнення добровольчих військових підрозділів, які воюють в Україні на догоду Москві породжує хвилі невдоволення серед мешканців Чечні. Громадяни республіки виказують обурення тим, що Кадиров посилає мусульман брати участь і гинути на «чужій» війні двох християнських народів – росіян і українців. Така політика Кадирова сприймається, як зрада мусульман.

Нагадаємо, Росія судить за критику «спецоперації в Україні» ветерана чеченської війни.

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Теги: розвідка Чечня Рамзан Кадиров мобілізація війна

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