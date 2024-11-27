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Google анонсував зміни у пошуковику для європейських користувачів

Ірина Бура
glavcom.ua
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Google анонсував зміни у пошуковику для європейських користувачів
фото з відкритих джерел

Після скарг малого бізнесу та загрози штрафів від ЄС Google оголосив про нові зміни у пошуковій видачі у Європі

Google анонсував чергові зміни у пошуковій видачі в Європі у відповідь на скарги малого бізнесу та загрозу штрафів від антимонопольних органів ЄС. Про це пише Reuters.

Зазначається, що нові правила пов'язані із дотриманням вимог Закону про цифрові ринки (DMA), що забороняє технологічним гігантам віддавати перевагу власним продуктам і сервісам.

Закон, що набув чинності минулого року, спрямований на обмеження домінування великих технологічних компаній.

У відповідь Google уже впровадив низку змін, однак представники малого бізнесу, зокрема сайти з порівняння цін, готелі, авіакомпанії та роздрібні продавці, заявили про зниження кількості прямих переходів на їхні ресурси на 30%.

Як повідомив директор Google Олівер Бетелл, компанія намагається врахувати запити зацікавлених сторін і водночас виконати вимоги DMA.

Серед запропонованих змін:

  • Розширення й уніфікація форматів видачі, що дозволяють користувачам обирати між сайтами порівняння цін і вебсайтами постачальників послуг.
  • Нові формати, що дають конкурентам змогу демонструвати ціни та зображення їхніх продуктів.
  • Створення нових рекламних блоків для сайтів-порівняльників.

У Німеччині, Бельгії та Естонії Google протестує повернення до старого формату пошукової видачі, схожого на «десять синіх посилань», з видаленням інтерактивних карток із розташуванням готелів і результатами під ними.

«Ми з неохоче йдемо на цей крок, адже видалення корисних функцій не приносить користі ні споживачам, ні бізнесу в Європі», – зазначив Бетелл.

Нагадаємо, Google після п’ятирічної паузи повертається до створення люксових ноутбуків під брендом Pixel. Новий ноутбук Google розробляється під кодовою назвою Snowy. Це буде гаджет преміумсегмента, його вже порівнюють з MacBook Pro, Dell XPS, Microsoft Surface Laptop і Samsung Galaxy Chromebook.

До слова, Міністерство юстиції США звернеться до суду з вимогою зобов'язати корпорацію Alphabet, яка володіє Google, продати браузер Chromу. Зазначається, що Мін'юст зацікавлений у продажу браузера, оскільки він є одним із основних способів доступу до пошукової системи Google. Частка Chrome на ринку США складає 61%. У той же час представники Google заявили, що такі пропозиції «завдадуть збитків споживачам, розробникам та технологічному лідерству Америки».

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Теги: Німеччина Google Міністерство юстиції Естонія Бельгія Європейський союз правила обмеження

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