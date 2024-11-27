Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії

Оновлена Європейська комісія працюватиме з 2024 по 2029 роки

Європейський парламент під час пленарного засідання в Страсбурзі більшістю голосів затвердив склад нової Єврокомісії, який був раніше запропонований президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це вона повідомила у X.

«За» таке рішення проголосували 370 депутатів, «проти» – 282, ще 36 європейських політиків утрималися. Загалом у голосуванні взяли участь 688 депутатів.

Кандидати в єврокомісари, яких фон дер Ляєн представила ще у вересні фото: X/Урсула фон дер Ляєн

Очікується, що фон дер Ляйєн головуватиме у найбільш «правій» Єврокомісії за десятиліття. Майже половина з 27 комісарів, включаючи фон дер Ляйєн, є правоцентристами, один – ультраконсерватором, а один – ультраправим. Головною дипломаткою ЄС стала колишня премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Фон дер Ляйєн також пообіцяла підтримати Україну, попри ознаки зниження її підтримки в деяких країнах ЄС та США, та зберегти перехід на зелену енергетику, який був відмінною рисою політики її першого терміну на посаді.

Нагадаємо, Європейський парламент погодився затвердити усіх сімох не затверджених кандидатів на посади у нову Єврокомісію.

Як повідомлялося, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запровадила нові правила прийому на роботу персоналу, в якому передбачаються додаткові перевірки, щоб уникнути можливого конфлікту інтересів.

До слова, голова Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що Європейському Союзу необхідно створити власну організацію безпеки, яка має доповнювати НАТО.