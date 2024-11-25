Німеччина та Україна обговорили співпрацю у виробництві ППО та бронетехніки

Було обговорено можливість більш глибокої залученості Німеччини у постачання важкої бронетехніки для України

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв та державний секретар Міноборони ФРН Нільз Хільмер поспілкувалися щодо співпраці у виробництві систем протиповітряної оборони та бронетехніки. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як зазначили в оборонному відомстві, переговори пройшли на полях 16-го Міжнародного безпекового форуму в канадському місті Галіфакс.

Ця щорічна конференція є одним з найвпливовіших і найбільш представницьких світових майданчиків для обговорення глобальних проблем у сфері безпеки та оборони.

Під час зустрічі сторони обмінялися інформацією щодо планів співпраці у 2025 році та обговорили, які саме види озброєння можуть бути поставлені.

«Ми обговорили можливість більш глибокої залученості Німеччини у постачання важкої бронетехніки для України», – поінформував Боєв за підсумками переговорів.

В канадському місті Галіфакс відбувся Міжнародний безпековий форум фото: Telegram / Міністерство оборони України

Окрім цього, він також запропонував німецькому колезі розглянути можливість глибшої співпраці між оборонними компаніями України та ФРН у сферах виробництва ППО й бронетехніки.

Нагадаємо, після дострокових виборів у Німеччині та зміни голови федерального уряду Україна може отримати далекобійні німецькі ракети Taurus. Однак, це станеться не раніше квітня 2025 року. Таку думку висловив колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, існує велика ймовірність перемоги на парламентських виборах Християнсько-демократичного союзу, після чого канцлером ФРН стане лідер цієї партії Фрідріх Мерц. Цей політик неодноразово заявляв про необхідність передати Taurus Україні.

До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що РФ за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь Європейський Союз за один рік. Про це повідомляє Spiegel.

«Російський диктатор Володимир Путін повністю перейшов на військову економіку. Росія за три місяці виробляє стільки зброї та боєприпасів, скільки ЄС за рік», – йдеться у заяві.

Як відомо, Україна заснувала новий формат оборонної співпраці з країнами Європи.