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ЄС потрібна власна організація безпеки на кшталт НАТО – глава Європарламенту

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ЄС потрібна власна організація безпеки на кшталт НАТО – глава Європарламенту
Голова Європарламенту заявила про необхідність створення оборонного відомства для ЄС
фото з відкритих джерел

Роберта Мецола виступила із заявою про створення оборонної організації для Європейського Союзу

Європейському Союзу необхідно створити власну організацію безпеки, яка має доповнювати НАТО. Про це сказала голова Європейського парламенту Роберта Мецола в інтерв'ю виданню elMundo. 

Вона підкреслила, що ЄС завжди повинен бути сильнішим, послідовнішим і більш ефективним.

«Я повторюю це, коли йдеться про створення справжнього союзу безпеки та оборони. Союзу, якого ми давно прагнемо, який доповнював би НАТО, а не конкурував з ЄС», – зазначила вона.

Мецола також відзначила, що Європа опинилася на межі дуже нестабільної ситуації через повномасштабну війну в Україні, розв’язану Росією. Вона підкреслила, що Європейський Союз має бути готовим до всього, незалежно від того, хто займе Білий дім після виборів президента США.

«У січні оберуть нового президента, а отже, нову адміністрацію. Також з’являться новий Сенат і новий Конгрес, які є нашими партнерами, коли мова йде про голосування щодо фінансової допомоги Україні. Сподіваюся, що ми зможемо продовжити співпрацю», – додала вона.

Нагадаємо, євродепутати під час першого пленарного засідання у Страсбурзі, 16 липня, переобрали Роберту Мецолу на новий термін на посаді президента Європейського парламенту. 

Також раніше лідери ЄС обрали Урсулу фон дер Ляєн на другий термін президентом Європейської комісії. 

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Теги: Європа Європейський союз НАТО Європарламент

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