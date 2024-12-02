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ЄС хоче зблизитися з Трампом, збільшуючи імпорт сільгосппродукції – WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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ЄС хоче зблизитися з Трампом, збільшуючи імпорт сільгосппродукції – WSJ
Трамп може отримати вигоду від ЄС за часів президентства
фото із відкритих джерел

ЄС думає, яким чином знайти «шлях до серця» майбутнього президента США

Заради налагодження робочих відносин із майбутньою адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа Євросоюз може наростити закупівлі військової та сільськогосподарської продукції у США. Про це пише газета The Wall Street Journal.

Видання пише, що група європейських чиновників аналізувала позицію Трампа щодо торговельних відносин з ЄС із літа і дійшла висновку, що Євросоюз може розглянути можливість закупівлі більшої кількості сільськогосподарської та оборонної продукції у США.

У разі збільшення Вашингтоном мита на європейські товари Єврокомісія відповість тиском на чутливі сектори американської економіки.

Як заявили джерела газети в Брюсселі, налагодження контакту з адміністрацією Трампа «зажадає пакет заходів, що виходять за рамки торгівлі». Зокрема, ЄС має взяти на себе більшу частину фінансового тягаря підтримки Києва та збільшити витрати на придбання військової техніки американського виробництва.

Як зазначає The Wall Street Journal, майбутні відносини між США та Європою частково залежатимуть від того, чи зможе голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн «охолодити гнів Трампа щодо Євросоюзу».

Нагадаємо, інавгурація Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США, що пройшли 5 листопада, відбудеться 20 січня 2025 року.

Теги: інавгурація Єврокомісія експорт імпорт Дональд Трамп

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