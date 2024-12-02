Відправлення військ ЄС в Україну. Єврокомісія пояснила свою позицію у цьому питанні

Паула Піньо: «Європа ще не має позиції з цього питання»

Прессекретарка з питань зовнішньої політики Анітта Гіппер запевнила, що «ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться»

Для того, щоб Євросоюз відправив свої війська в Україну, потрібна згода всіх держав-членів, однак наразі це питання навіть не порушується. Про це на брифінгу в Брюсселі заявила керівниця пресслужби Європейської комісії Паула Піньо, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Для того, щоб війська були відправлені, з цим мають погодитися всі держави-члени. Цього обговорення ще немає. Європа ще не має позиції з цього питання», – сказала Піньо.

Своєю чергою прессекретарка з питань зовнішньої політики Анітта Гіппер запевнила, що «ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться». «Усі опції на столі, і це – основа, на якій ЄС продовжуватиме працювати й координувати свої зусилля», – заявила вона.

Нагадаємо, Сполучені Штати готують важливий пакет військової допомоги для України на $725 млн, сказав президент Володимир Зеленський.

«Це те, що значно підтримає наших хлопців на фронті. Є також готовність «нордиків» та держав Балтії збільшувати інвестиції в нашу оборонку, зокрема у виробництво наших вітчизняних дронів», – сказав Зеленський. Він також відзначив військову допомогу від Литви, Норвегії і Люксембургу про яку було оголошено цього тижня.

До слова, Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення військової підтримки України та інші потреби. Запит Байдена складається із $13,1 млрд для військової допомоги Україні та поповнення запасів зброї на складах Пентагону, що використовуються для підтримки у війні

До слова, 82% жителів Південної Кореї проти надання Україні військової допомоги. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, опитування було проведено на тлі повідомлення про те, що Україна планує надіслати Сеулу запит про надання зброї, включаючи артилерію та систему протиповітряної оборони. Утім, джерела Reuetrs вказують, що перемога Дональда Трампа на виборах у США внесла невизначеність у ці переговори.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея розглядає «всі можливі сценарії» підтримки України на тлі присутності військ КНДР у Росії.