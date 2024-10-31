Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сійярто звинуватив очільницю Єврокомісії у «втягненні Європи у програшну війну»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сійярто звинуватив очільницю Єврокомісії у «втягненні Європи у програшну війну»
Очільник МЗС Угорщини вважає, що попередні п'ять років правління фон дер Ляєн нібито завели ЄС у скрутне становище
фото з відкритих джерел

Угорський міністр закордонних справ опублікував чергову хвилю критики та звинувачень у бік глави Єврокомісії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн «втягла Європу у програшну війну». Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Cійярто опублікував чергову хвилю звинувачень у бік глави Єврокомісії. Зокрема, він заявив, що попередні п'ять років керівництва Єврокомісією фон дер Ляєн нібито завели ЄС у скрутне становище і зробили його «менш безпечним, менш конкурентним і менш політично вагомим», аніж перед початком її повноважень у 2019 році. 

«Президентка Єврокомісії несе явну відповідальність за втягнення Європи у програшну війну, за зменшення ролі ЄС у світовій економіці і глобальній політиці», – запевняє угорський міністр.

Як повідомлялося, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію.

Згодом Віктор Орбан звинуватив виконавчу владу Європейського союзу в спробі повалити його кабінет і нав'язати Угорщині «маріонетковий уряд», порівнявши свій протест з антирадянським повстанням 1956 року. 

Нагадаємо, кілька країн-членів НАТО виступають проти того, щоб запросити Україну до альянсу. Серед них Угорщина та Словаччина, чиї лідери займають прокремлівську позицію. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує кошти ЄС на військову допомогу Україні та вийшов з програми НАТО з постачання зброї Києву.

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан до оголошення результатів привітав проросійську партію «Грузинська мрія» з перемогою в парламентських виборах. Згодом учасники акції протесту у центрі Тбілісі освистали кортеж прем'єр-міністра Орбана, який вирішив приїхати до Грузії із візитом. Він заявив, що керівна партія Грузії «Грузинська мрія» і її уряд не дозволили перетворити країну на «другу Україну».

До слова, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто поїхав у Білорусь. Там він візьме участі в конференції, присвяченій питанням «євразійської безпеки».

Читайте також:

Теги: Угорщина Сійярто Урсула фон дер Ляєн Єврокомісія війна МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проєкт DeepState заявив, що РФ окупувала Селидове
Deepstate оголосив про повну окупацію Селидового: в Генштабі не підтвердили
Сьогодні, 01:58
Окупанти зайшли в місто Гірник
Росіяни окупували місто Гірник: чим воно важливе
28 жовтня, 06:03
За даними Інституту, на саміт у Казані прибули 36 світових лідерів
Аналітики назвали головну мету саміту БРІКС
23 жовтня, 06:48
Путін та Моді зустрілися на полях саміт БРІКС у Казані
Саміт БРІКС: Моді закликав Путіна завершити війну в Україні
22 жовтня, 21:23
Спробу нового наступу ЗСУ було зроблено безпосередньо через міжнародний кордон на північ від Харкова
ЗСУ намагалися закріпитися на Білгородщині – ISW
18 жовтня, 08:50
Герой України Олександр Кроковець: Я прийшов до ТЦК і промовчав, що у мене друга група інвалідності
Герой України Олександр Кроковець: Я прийшов до ТЦК і промовчав, що у мене друга група інвалідності Інтерв’ю
17 жовтня, 17:00
«З точки зору державної політики ми живемо в стані війни, а з точки зору пересічного громадянина – в стані Диких Ловів»
Реальності військових та цивільних розходяться. І це дуже погано
13 жовтня, 17:45
Вагенер пригадав Мінські угоди, а саме, що вони укладалися в «дуже складній політичній ситуації». За його словами, це приклад того, як не повинно бути і як не повинна працювати угода
Депутат Бундестагу назвав умову, за якої Україна має сідати за стіл переговорів із Росією
3 жовтня, 12:11
Гарріс заявила, що повністю підтримує наказ Байдена збивати іранські ракети
Гарріс назвала Іран дестабілізаційною силою на Близькому Сході
2 жовтня, 03:57

Політика

Фальсифікація виборів у Грузії: правоохоронці відзвітували про затриманих
Фальсифікація виборів у Грузії: правоохоронці відзвітували про затриманих
НАТО робить все, щоб Україна стала членом Альянсу – помічниця Рютте
НАТО робить все, щоб Україна стала членом Альянсу – помічниця Рютте
Сійярто звинуватив очільницю Єврокомісії у «втягненні Європи у програшну війну»
Сійярто звинуватив очільницю Єврокомісії у «втягненні Європи у програшну війну»
Європу чекають складні часи незалежно від результатів виборів у США – AP
Європу чекають складні часи незалежно від результатів виборів у США – AP
Зеленський: Україна просила Польщу захистити Стрий, але безуспішно
Зеленський: Україна просила Польщу захистити Стрий, але безуспішно
Як реагувати на участь КНДР у війні? Сирський поговорив із командувачем армії США в Європі
Як реагувати на участь КНДР у війні? Сирський поговорив із командувачем армії США в Європі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2024
21K
Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян
6915
Запущена КНДР балістична ракета встановила рекорд
4951
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4491
Прогноз магнітних бур на 31 жовтня – 2 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

Російське вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості молоді – дослідження
Сьогодні, 14:16
Покоління війни. У Києві розпочався Безпековий Форум для молоді (трансляція)
Сьогодні, 10:59
Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві двічі за ніч була оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 05:53
У Харкові, після влучання ФАБа, ймовірно, вже є загиблі, більше 20 поранено – прокуратура
Сьогодні, 00:44

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua