Сійярто звинуватив очільницю Єврокомісії у «втягненні Європи у програшну війну»

Очільник МЗС Угорщини вважає, що попередні п'ять років правління фон дер Ляєн нібито завели ЄС у скрутне становище

Угорський міністр закордонних справ опублікував чергову хвилю критики та звинувачень у бік глави Єврокомісії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн «втягла Європу у програшну війну». Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Cійярто опублікував чергову хвилю звинувачень у бік глави Єврокомісії. Зокрема, він заявив, що попередні п'ять років керівництва Єврокомісією фон дер Ляєн нібито завели ЄС у скрутне становище і зробили його «менш безпечним, менш конкурентним і менш політично вагомим», аніж перед початком її повноважень у 2019 році.

«Президентка Єврокомісії несе явну відповідальність за втягнення Європи у програшну війну, за зменшення ролі ЄС у світовій економіці і глобальній політиці», – запевняє угорський міністр.

Як повідомлялося, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію.

Згодом Віктор Орбан звинуватив виконавчу владу Європейського союзу в спробі повалити його кабінет і нав'язати Угорщині «маріонетковий уряд», порівнявши свій протест з антирадянським повстанням 1956 року.

Нагадаємо, кілька країн-членів НАТО виступають проти того, щоб запросити Україну до альянсу. Серед них Угорщина та Словаччина, чиї лідери займають прокремлівську позицію. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує кошти ЄС на військову допомогу Україні та вийшов з програми НАТО з постачання зброї Києву.

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан до оголошення результатів привітав проросійську партію «Грузинська мрія» з перемогою в парламентських виборах. Згодом учасники акції протесту у центрі Тбілісі освистали кортеж прем'єр-міністра Орбана, який вирішив приїхати до Грузії із візитом. Він заявив, що керівна партія Грузії «Грузинська мрія» і її уряд не дозволили перетворити країну на «другу Україну».

До слова, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто поїхав у Білорусь. Там він візьме участі в конференції, присвяченій питанням «євразійської безпеки».