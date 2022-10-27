Уряд Німеччини ухвалив план легалізації марихуани

У Німеччині вирощування марихуани буде дозволено в обмеженому обсязі

Залишається незрозумілим, чи буде план легалізації марихуани у Німеччині ухвалений на європейському рівні

26 жовтня уряд Німеччини підтримав план легалізації канабісу в країні, повідомляє DW.

План, представлений міністром охорони здоров'я Німеччини Карлом Лаутербахом, передбачає, що канабіс і його активна речовина тетрагідроканабінол (ТГК) більше не будуть класифікуватися як наркотики.

Купівля та зберігання до 30 грамів марихуани для особистого рекреаційного споживання не будуть каратися. Її вирощування буде дозволено в обмеженому обсязі. На одну дорослу людину планують дозволити вирощування трьох рослин. Також передбачається продаж канабісу в ліцензованих спеціалізованих магазинах і, можливо, в аптеках, однак реклама відповідних продуктів буде заборонена.

На засідання уряду Лаутербах мав представити опитування, згідно з яким близько 4 млн дорослих у Німеччині вживають марихуану. Дані свідчать про існування величезного «чорного ринку» та організованої злочинності, задіяної в торгівлі.

У коаліційній угоді Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партія «Зелених» та Вільна демократична партія (ВДП) погодилися запровадити «контрольоване розповсюдження канабісу для дорослих для споживання через ліцензовані магазини».

Правила Європейського Союзу щодо поводження з канабісом можуть стати на заваді його легалізації в Німеччині, адже міжнародно-правова база пропонує «обмежені можливості для реалізації проєкту коаліції», йдеться в затвердженому урядом плані.

Тобто відповідний законопроєкт попередньо має бути оцінений ЄС і може бути розглянутий парламентом ФРН лише, якщо не отримає правових заперечень з боку Євросоюзу. Очікується, що коаліція представить законопроєкт наприкінці цього або на початку наступного року, але його фінальна редакція буде залежати від оцінки ЄС.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України просило нардепів легалізувати канабіс.

У листопаді МОЗ виніс на громадське обговорення законопроєкт про медичний канабіс.

До слова, в Україні 60 заводів готові виробляти ліки з канабісом.