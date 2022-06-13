Легалізація медичного канабісу: Стефанишина пояснила, що передбачає законопроєкт

Нардепи можуть дозволити українським пацієнтам можна буде купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель

Законопроєкт не вводить вільний обіг канабісу

На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт про регулювання обігу канабісу в Україні, який зареєстрували у парламенті 10 червня 2022 року. Якщо народні депутати підтримають законопроєкт, то українським пацієнтам можна буде купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель, а лікарям – їх призначати, пояснила народна депутатка Ольга Стефанішина.

У разі його ухвалення буде дозволено:

купувати, зберігати та вживати ліки українським пацієнтам на основі медичних конопель, а лікарям – їх призначати

бізнесу – культивувати та вирощувати медичні коноплі на території України та виробляти з них ліки, перевозити й продавати їх на території України

науковцям – досліджувати цю рослину, що стимулюватиме інновації в цій сфері.

Усе це відбуватиметься під суворим контролем:

для вирощування медичних конопель потрібно буде отримати дозвіл поліції на використання приміщень та спеціальну ліцензію

укласти договір з випробувальною лабораторією контролю якості ліків або мати лабораторію у себе на території

забезпечити доступ до своїх об’єктів Нацполіції для відбору і дослідження зразків продукції.

Закон дозволить обіг медичних конопель в Україні за умови простежуваності та прозорості:

маркування штрих-кодами кожної партії та одиниці фасованої продукції

ведення електронногоий реєстру переміщення сортів конопель та лікарських засобів

пацієнтам ліки відпускатимуться лише за електронним рецептом.

Як зазначає Стефанишина, зберігати ліки на основі медичних конопель зможуть пацієнти в обсязі не більше дозволеного одному пацієнту за одним рецептом. «З поганого: гранично допустимий вміст тетрагідроканабінолу у коноплях для промислових та медичних цілей буде визначати Кабінет Міністрів України. Гарантій, що це буде рівень мінімум 0,2, як це є в ЄС, нема. У нашій версії закону ми прописували цей відсоток прямо в законі. Це треба буде виправити», – зазначила нардепка.

Також Стефанишини наголосила, що законопроєкт не вводить вільний обіг канабісу. «Це буде обмежений і контрольований державою обіг для чітко визначених трьох цілей – медичні, промислові і науково-технічні. Так само цей законопроєкт не звільняє від відповідальності за незаконний обіг канабісу», – написала парламентарка.

Як повідомлялося, Кабмін підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні.