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    Політика

    Легалізація медичного канабісу: Стефанишина пояснила, що передбачає законопроєкт

    Нардепи можуть дозволити українським пацієнтам можна буде купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель - Легалізація медичного канабісу: Стефанишина пояснила, що передбачає законопроєкт
    Нардепи можуть дозволити українським пацієнтам можна буде купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель
    фото: img.ua

    Законопроєкт не вводить вільний обіг канабісу

    На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт про регулювання обігу канабісу в Україні, який зареєстрували у парламенті 10 червня 2022 року. Якщо народні депутати підтримають законопроєкт, то українським пацієнтам можна буде купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель, а лікарям – їх призначати, пояснила народна депутатка Ольга Стефанішина.

    У разі його ухвалення буде дозволено:

    • купувати, зберігати та вживати ліки українським пацієнтам на основі медичних конопель, а лікарям – їх призначати
    • бізнесу – культивувати та вирощувати медичні коноплі на території України та виробляти з них ліки, перевозити й продавати їх на території України
    • науковцям – досліджувати цю рослину, що стимулюватиме інновації в цій сфері.

    Усе це відбуватиметься під суворим контролем:

    • для вирощування медичних конопель потрібно буде отримати дозвіл поліції на використання приміщень та спеціальну ліцензію
    • укласти договір з випробувальною лабораторією контролю якості ліків або мати лабораторію у себе на території
    • забезпечити доступ до своїх об’єктів Нацполіції для відбору і дослідження зразків продукції.

    Закон дозволить обіг медичних конопель в Україні за умови простежуваності та прозорості:

    • маркування штрих-кодами кожної партії та одиниці фасованої продукції
    • ведення електронногоий реєстру переміщення сортів конопель та лікарських засобів
    • пацієнтам ліки відпускатимуться лише за електронним рецептом.

    Як зазначає Стефанишина, зберігати ліки на основі медичних конопель зможуть пацієнти в обсязі не більше дозволеного одному пацієнту за одним рецептом. «З поганого: гранично допустимий вміст тетрагідроканабінолу у коноплях для промислових та медичних цілей буде визначати Кабінет Міністрів України. Гарантій, що це буде рівень мінімум 0,2, як це є в ЄС, нема. У нашій версії закону ми прописували цей відсоток прямо в законі. Це треба буде виправити», – зазначила нардепка.

    Також Стефанишини наголосила, що законопроєкт не вводить вільний обіг канабісу. «Це буде обмежений і контрольований державою обіг для чітко визначених трьох цілей – медичні, промислові і науково-технічні. Так само цей законопроєкт не звільняє від відповідальності за незаконний обіг канабісу», – написала парламентарка.

    Як повідомлялося, Кабмін підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні.

    Теги: росія окупанти війна закон партії Україна ліки окупація Ольга Стефанішина #stoprussia
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    Легалізація медичного канабісу: Стефанишина пояснила, що передбачає законопроєкт