Легалізація медичного канабісу: Стефанишина пояснила, що передбачає законопроєкт
Законопроєкт не вводить вільний обіг канабісу
На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт про регулювання обігу канабісу в Україні, який зареєстрували у парламенті 10 червня 2022 року. Якщо народні депутати підтримають законопроєкт, то українським пацієнтам можна буде купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель, а лікарям – їх призначати, пояснила народна депутатка Ольга Стефанішина.
У разі його ухвалення буде дозволено:
- купувати, зберігати та вживати ліки українським пацієнтам на основі медичних конопель, а лікарям – їх призначати
- бізнесу – культивувати та вирощувати медичні коноплі на території України та виробляти з них ліки, перевозити й продавати їх на території України
- науковцям – досліджувати цю рослину, що стимулюватиме інновації в цій сфері.
Усе це відбуватиметься під суворим контролем:
- для вирощування медичних конопель потрібно буде отримати дозвіл поліції на використання приміщень та спеціальну ліцензію
- укласти договір з випробувальною лабораторією контролю якості ліків або мати лабораторію у себе на території
- забезпечити доступ до своїх об’єктів Нацполіції для відбору і дослідження зразків продукції.
Закон дозволить обіг медичних конопель в Україні за умови простежуваності та прозорості:
- маркування штрих-кодами кожної партії та одиниці фасованої продукції
- ведення електронногоий реєстру переміщення сортів конопель та лікарських засобів
- пацієнтам ліки відпускатимуться лише за електронним рецептом.
Як зазначає Стефанишина, зберігати ліки на основі медичних конопель зможуть пацієнти в обсязі не більше дозволеного одному пацієнту за одним рецептом. «З поганого: гранично допустимий вміст тетрагідроканабінолу у коноплях для промислових та медичних цілей буде визначати Кабінет Міністрів України. Гарантій, що це буде рівень мінімум 0,2, як це є в ЄС, нема. У нашій версії закону ми прописували цей відсоток прямо в законі. Це треба буде виправити», – зазначила нардепка.
Також Стефанишини наголосила, що законопроєкт не вводить вільний обіг канабісу. «Це буде обмежений і контрольований державою обіг для чітко визначених трьох цілей – медичні, промислові і науково-технічні. Так само цей законопроєкт не звільняє від відповідальності за незаконний обіг канабісу», – написала парламентарка.
Як повідомлялося, Кабмін підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні.