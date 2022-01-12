Легалізація марихуани принесла до бюджету США $10,4 млрд

Наразі марихуана легалізована у 18 штатах, у восьми з них – останні два роки

Минулого року податкові надходження завдяки канабісу у США склали понад $3 млрд

Бюджети американських штатів, де легалізована марихуана, отримали додатково $10,4 млрд з 2014 до 2021 роки у вигляді податків від компаній із цієї сфери. Про це 12 січня повідомляє некомерційна організація The Marijuana Policy Project.

Минулого року податкові надходження склали понад $3 млрд. При цьому багато штатів ще не звітували про бюджетні показники за кілька останніх місяців, додали в організації.

Наразі марихуана легалізована у 18 штатах, у восьми з них – останні два роки. Сім штатів ще не почали збирати податки з галузі чи почали це робити у 2022 році.

«Штати, які легалізували марихуану для дорослих громадян, тепер отримують значний економічний зиск... Податкові надходження спрямовуються на такі потрібні державні програми», – сказала Карен О'Кіфі з The Marijuana Policy Project.

Зокрема, влада штату Колорадо за весь час витратила майже $472 млн на покращення системи загальноосвітніх шкіл, а штат Вашингтон спрямовує майже $600 млн з кожного зібраного мільярда податків від продажу конопель на охорону здоров'я, включаючи медичне страхування сімей з низьким рівнем доходів.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року МОЗ України виніс на громадське обговорення законопроєкт про медичний канабіс.

Раніше комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про медичний канабіс. У висновку вказано, що він не містить ризиків корупції.

У червні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт із регулювання обороту конопель у медичних цілях та для наукової і науково-технічної діяльності. Однак у липні «слуги» не підтримали закон про легалізацію канабісу.

Додамо, що МОЗ просив нардепів легалізувати канабіс.