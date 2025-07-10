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Кремль намагається звинуватити Україну в поширенні радіоактивних речовин у Сирії

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Кремль намагається звинуватити Україну в поширенні радіоактивних речовин у Сирії
ГУР повідомило про нову інформаційну провокацію Росії проти України
фото: ГУР

Росія поширює фейки про «військове майно» з плутонієм та ураном, щоб дискредитувати Україну перед міжнародними партнерами

Спецслужби Росії організували інформаційну провокацію, намагаючись звинуватити Україну у продажу нібито військового майна з радіоактивними речовинами у Сирії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), передає «Главком».

Спецслужби держави-агресора Росії вдалися до чергової спроби недолугої інформаційної атаки проти України.

«На території Сирії поширюється інформація про продаж нібито військового майна, «придбаного» у Міністерства оборони України. Вигадане росіянами «військове майно» – дешево зібраний контейнер, у якому містяться капсули з маркуванням PU.94244U (плутоній) та U.92 (уран). Вміст капсул – невідомий», – зазначають в ГУР.

Капсули з написами про плутоній та уран у контейнері
Капсули з написами про плутоній та уран у контейнері
фото: ГУР

Також в розвідці підкреслюють, що контейнер та його вміст виготовлені халтурно: використано нечитабельний кириличний текст, синю ізострічку для прикріплення логотипу Повітряних Сил, допущені грубі помилки у маркуванні. 

«Зокрема, одна з капсул промаркована як «PU 94244U» – це рідкісний ізотоп плутонію, вміст якого у всій земній корі – декілька грамів. Крім того, в контейнері з незрозумілих причин знаходиться наручний механічний годинник», – йдеться в дописі.

Годинник, знайдений у контейнері поряд з капсулами
Годинник, знайдений у контейнері поряд з капсулами
фото: ГУР

Росіяни також намагаються продати військовий прилад хімічної розвідки радянського зразка, буцімто «викуплений у представників Міністерства оборони України, які займалися на території Сирії радіаційним, хімічним та біологічним захистом». Крім того, показано позначку актуальності «торгової пропозиції» – напис арабською мовою: «13.03.2025, четвер».

В ГУР наголошують, що це вже не перша спроба поширення подібної дезінформації: у 2023 році у приватному блозі користувача «smoug1985» опублікувано допис про «перехоплений український контейнер із плутонієм». Тоді росіяни стверджували, що їм вдалося завадити спробі спецслужб США звинуватити рф у використанні хімічної зброї в Сирії.

Росіяни поширюють фейкові фото у Сирії
Росіяни поширюють фейкові фото у Сирії
фото: ГУР

«Це – спроба кремля завдати Україні репутаційного удару перед новою владою Сирійської Арабської Республіки, міжнародними партнерами України, а також МАГАТЕ.
Держава-агресор продовжує маніпулювати темою глобальної ядерної безпеки, на що вільний світ повинен реагувати жорстко», – заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Раніше «Главком» повідомляв, що за час повномасштабного вторгнення Росія залучила 1,3 млн осіб на війну проти України. Таку інформацію надав «Главкому» керівник управління Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у відповіді на запит. За даними української розвідки, всього у 2025 році держава-агресор запланувала загнати на війну понад 375 тис. осіб.

Також «Главком» інформував, що міністр МЗС України Сибіга заявив: Україна готова надавати Сирії більше гуманітарної допомоги та відновити навчання сирійських студентів, також вона очікує від нової влади поваги до своєї територіальної цілісності та суверенітету.

 

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Теги: Україна Сирія росія ГУР

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