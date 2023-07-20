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Скандал із «Миротворцем». Спецслужби Болгарії візьмуться за перевірку, Україна відреагувала

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скандал із «Миротворцем». Спецслужби Болгарії візьмуться за перевірку, Україна відреагувала
Із 2018 року в списку «Миротворця» фігурують проросійські журналісти та політики
фото з відкритих джерел

В Болгарії вважають, що «Миротворець» розголошує персональні дані та порушує основні правові норми в ЄС

Парламент Болгарії доручив місцевим спецслужбам перевірити український сайт «Миротворець». Ініціатором перевірки виступили парламентські групи ГЄРБ, Болгарської соціалістичної партії (БСП) та «Відродження». Про це повідомив кореспондент «Главкома».

Тему знаходження громадян Болгарії в списку «Миротворця» підняв Союз болгарських журналістів (СБЖ), на сайті якого зазначається, що «Миротворець» розголошує персональні дані, порушує основні правові норми в ЄС і загрожує правам і безпеці багатьох людей.

«Питання про існування в країні, яка заохочується до членства в ЄС, сайту, який розкриває персональні дані, порушує основні правові норми в ЄС і загрожує правам і безпеці багатьох людей, у тому числі європейських громадян, має бути поставлене перед європейськими інституціями», – йдеться в матеріалі на сайті СБЖ.

Заклик СБЖ підхопили проросійські партії в болгарському парламенті. Так, у «Відродженні» заявили, що звернуться до прокуратури з проханням втрутитись та надішлють листа президенту Румену Радеву з вимогою, щоб Національна служба охорони надала захист включеним у список особам. В БСП заявили, що подадуть сигнал до Державного агентства з національної безпеки і вимагали заслуховування спецслужб, а також щоб болгарська держава та український посол звернулися до президента України.

«Абсолютно неприпустимо, щоб туди попадали журналісти, болгари і віце-спікер парламенту. Ми всі вирішили це розслідувати. Ми також очікуємо від служб відповіді, хто стоїть за всіма цими людьми, для нас це неприпустимо», – зазначив голова парламентського комітету з зовнішньої політики Бойко Борисов.

З 2018 року в списку «Миротворця» фігурують проросійські журналісти та політики, зокрема, євродепутат від БСП Єлєна Йончева, член БСП і віце-спікер парламенту Крістіан Вігенін, лідер проросійських партій АБВ Румен Петков та «Атака» Волен Сідеров, відома своїми публікаціями про біолабораторії в Україні та Грузії проросійська «журналістка-розслідувачка» Діляна Гайтанджієва та ін.

Водночас посольство України в Болгарії заявило, що «Миротворець» не пов'язаний з українськими державними установами та не відображає офіційну політику Української держави.

«Посольство України повідомляє, що сайт «Миротворець» є незалежним інформаційним ресурсом громадської ініціативи Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру та безпеки людства та міжнародного правопорядку. Інформаційне наповнення сайту «Миротворець» здійснюється із загальновідомих і загальнодоступних відкритих джерел, які використовуються виключно в наукових, творчих і публіцистичних цілях. Основними джерелами інформації, які використовує Центр «Миротворець», є матеріали, опубліковані в соціальних мережах, інтернет-виданнях, приватних веб-сторінках, а також ті, що транслюються на телебаченні та радіо. Засновники Центру «Миротворець» запевняють, що здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та чинного міжнародного права. Водночас слід зазначити, що протягом останніх років Російська Федерація як держава-агресор вживала заходів щодо заборони діяльності центру «Миротворець», зокрема надсилала відповідні звернення до ООН та ЮНІСЕФ. Окремо наголошуємо, що діяльність громадської організації «Миротворець» жодним чином не пов’язана з роботою державних установ України та не відображає офіційну політику Української держави», – йдеться у коментарі посольства.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев зробив нову заяву щодо російсько-української війни. Радев звинуватив Україну в тому, що вона «наполягає» на веденні війни, яку розпочала проти неї Росія.

До слова, у Софії затримали 39-річного чоловіка, якого звинувачують у погрозах вбивством міністру оборони Болгарії Тодору Тагарєву через його позицію щодо війни в Україні.

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Теги: Болгарія парламент Румен Радев

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