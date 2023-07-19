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У Болгарії затримано чоловіка за погрозу вбити міністра оборони через підтримку України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Болгарії затримано чоловіка за погрозу вбити міністра оборони через підтримку України
Тодор Тагарєв, який є частиною нового уряду в Софії, є проєвропейським і рішуче виступає за військову підтримку України
фото з відкритих джерел

Тагарєв і міноборони поки не коментують цю справу

У вівторок у Софії затримали 39-річного чоловіка, якого звинувачують у погрозах вбивством міністру оборони Болгарії Тодору Тагарєву через його позицію щодо війни в Україні. Про це повідомляє Euractiv.

Тагарєв, який є частиною нового уряду в Софії, є проєвропейським і рішуче виступає за військову підтримку України. Проте донедавна майже рік Болгарією керував тимчасовий уряд, призначений президентом Руменом Радевим, якого багато хто вважає прокремлівським.

У прокуратурі зазначили, що 4 липня обвинувачений погрожував вбивством міністру, надіславши йому повідомлення в його особистому профілі в соціальній мережі. Чоловік погрожував Тагарєву через те, що йому не подобалася його позиція у війні в Україні.

У ході слідства встановлено, що профіль у соцмережі, з якого надходили погрози, створив та використовував обвинувачений. За постановою прокуратури чоловіка затримано на 72 години.

Тагарєв і міноборони поки не коментують цю справу.

Десять днів тому проросійські демонстранти протестували в Софії, вимагаючи від Болгарії не надсилати військову допомогу Україні. Спочатку анонсувалося, що марш під назвою «Марш миру» дійде до резиденції Тагарєва, але його організатори змінили маршрут.

16 липня в інтерв'ю Тагарєв заявив, що політика і пропаганда Кремля мають серйозні успіхи в Болгарії.

Нагадаємо, нещодавно президент Болгарії звинуватив Україну у війні, за яку «платить вся Європа».

Теги: Болгарія Україна вбивство

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