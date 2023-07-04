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Зеленський їде до Болгарії – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський їде до Болгарії – ЗМІ
Запрошення президенту України Володимиру Зеленському було надіслане болгарським урядом
фото: Офіс президента

Деталі візиту українського президента поки не уточнюються

Президент України Володимир Зеленський у четвер,  липня, має прибути з візитом до Болгарії. Про це, з посиланням на болгарські ЗМІ, повідомив кореспондент «Главкома».

Як повідомило Болгарське національне радіо, запрошення президенту України Володимиру Зеленському було надіслане болгарським урядом. 

Деталі візиту поки невідомі, але, ймовірно, президент України проведе зустрічі з представниками болгарського уряду та депутатами парламенту. Також очікується виступ Володимира Зеленського у парламенті Болгарії зі зверненням.

Раніше сьогодні стало відомо, що комітет болгарського парламенту з питань зовнішньої політики схвалив проєкт декларації на підтримку членства України в НАТО. «За» проголосували 11 депутатів і лише троє були «проти».

Також повідомлялося, що уряд Болгарії прийняв рішення про надання Україні чергового траншу військової допомоги

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Теги: Болгарія Володимир Зеленський президент запрошення

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