Зеленський їде до Болгарії – ЗМІ

Деталі візиту українського президента поки не уточнюються

Президент України Володимир Зеленський у четвер, липня, має прибути з візитом до Болгарії. Про це, з посиланням на болгарські ЗМІ, повідомив кореспондент «Главкома».

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Як повідомило Болгарське національне радіо, запрошення президенту України Володимиру Зеленському було надіслане болгарським урядом.

Деталі візиту поки невідомі, але, ймовірно, президент України проведе зустрічі з представниками болгарського уряду та депутатами парламенту. Також очікується виступ Володимира Зеленського у парламенті Болгарії зі зверненням.

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Раніше сьогодні стало відомо, що комітет болгарського парламенту з питань зовнішньої політики схвалив проєкт декларації на підтримку членства України в НАТО. «За» проголосували 11 депутатів і лише троє були «проти».

Також повідомлялося, що уряд Болгарії прийняв рішення про надання Україні чергового траншу військової допомоги