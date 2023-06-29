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Болгарський парламент підготував декларацію на підтримку членства України в НАТО

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Болгарський парламент підготував декларацію на підтримку членства України в НАТО
Документ підписали керівники всіх парламентських груп, окрім проросійської групи «Відродження» та соціалістів
фото з відкритих джерел

Очікується, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі болгарський уряд висловить підтримку членству України в НАТО

29 червня до реєстру парламенту Болгарії було внесено проєкт декларації на підтримку членства України в НАТО. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

У проєкті декларації «найрішучішим чином засуджується тривала, неспровокована і невиправдана повномасштабна війна, а також злочини Росії проти України та її народу»; наполягається на притягненні винних у цих злочинах до відповідальності; підтримується збереження суверенітету та територіальної цілісності України, а також її євроатлантичне майбутнє, зокрема шляхом членства в НАТО.

У документі зазначається, що прямим шляхом до відновлення миру є припинення бойових дій і негайне повне виведення російської армії за міжнародно визнані кордони України, а також висловлюється підтримка мирної формули президента України Володимира Зеленського. Крім того, державні інституції Болгарії закликаються продовжувати надавати політичну, військову, військово-технічну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні до повного відновлення її суверенітету в її міжнародно визнаних кордонах.

Документ підписали керівники всіх парламентських груп, окрім проросійської групи «Відродження» та соціалістів. Очікується, що на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі в липні болгарський уряд висловить підтримку членству України в Альянсі. Зокрема, автори декларації закликають своїх союзників використати цю зустріч для окреслення чітких параметрів на шляху до членства України в НАТО.

Як повідомлялося, Франція змінила позицію та має намір підтримати вступ України до НАТО після завершення війни з Росією. Франція досі не підтримувала вступ України до Альянсу та була в цьому солідарна зі США та Німеччиною. Тепер же позиція Парижу стала ближчою до Польщі, Литви, Латвії та Естонії, які виступають за членство України. Також Румунія підтримала членство України в Північноатлантичному альянсі.

Нагадаємо, що нещодавно уряд Болгарії прийняв рішення про надання Україні чергового траншу військової допомоги.

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Теги: НАТО Болгарія Україна

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