Зеленський прибув до Болгарії
У Болгарії сторони обговорять оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України
Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії 6 липня. Про це повідомив сам голова держави.
Зеленський приземлився у Софії урядовим літаком о 12:04.
«Проведу ґрунтовні переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами», – написав президент України.
Сторони мають обговорити оборонну підтримку, євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація формули миру.
Перед візитом Зеленського Болгарія посилила заходи безпеки в Софії.
Нагадаємо, що раніше Болгарія підтвердила візит Зеленського.
Зазначимо, що «Главком» першим повідомляв про візит президента Зеленського до Болгарії ще 4 липня.
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