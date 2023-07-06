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Зеленський прибув до Болгарії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський прибув до Болгарії
Зеленський планує зустрітися з премʼєр-міністром країни, президентом, урядовцями та журналістами
фото з відкритих джерел

У Болгарії сторони обговорять оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії 6 липня. Про це повідомив сам голова держави.

Зеленський приземлився у Софії урядовим літаком о 12:04.

«Проведу ґрунтовні переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами», – написав президент України.

Сторони мають обговорити оборонну підтримку, євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація формули миру.

Перед візитом Зеленського Болгарія посилила заходи безпеки в Софії. 

Нагадаємо, що раніше Болгарія підтвердила візит Зеленського

Зазначимо, що «Главком» першим повідомляв про візит президента Зеленського до Болгарії ще 4 липня.

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Теги: Володимир Зеленський Болгарія

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