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Україна передала Болгарії черговий запит на озброєння для ЗСУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна передала Болгарії черговий запит на озброєння для ЗСУ
Болгарська допомога буде такою, яка не впливатиме на боєздатність болгарської армії
фото з відкритих джерел

За словами болгарського міністра оборони, в переліку є «все, окрім авіації»

Під час візиту до Болгарії, який відбувся 6 липня, президент України Володимир Зеленський передав болгарській стороні перелік зброї і боєприпасів, яких наразі потребує українська армія. Про це, як передає кореспондент «Главкома», зазначив перед позачерговим засіданням парламентського комітету з питань оборони Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев.

«Ми отримали від них перелік. Це один із чергових переліків, які ми отримуємо. Він буде розглянутий в першу чергу», – наголосив Тагарев.

За його словами, в переліку є «все, окрім авіації».

«Україна має величезні потреби. Війна на фронті розгортається з повною силою. Як казав Володимир Зеленський у своїх публічних виступах – вони використовують тисячі снарядів на день і їм потрібно також багато іншого», – зазначив Тагарев.

Пізніше дану тему також прокоментував прем'єр-міністр Ніколай Денков, зазначивши, що запит українського президента є нормальним для того становища, в якому перебуває його країна, і що болгарська допомога буде такою, яка не впливатиме на боєздатність болгарської армії.

«Будь-яка військова допомога, яка буде надана Україні з резервів болгарської армії, буде структурована таким чином, щоб вона не впливала на боєздатність нашої армії», – сказав прем’єр-міністр Болгарії.

 «Робота президента Зеленського полягає в тому, щоб просити про будь-яку військову допомогу, це нормально – надавати перелік. Протягом останніх днів я кілька разів пояснював: ми можемо надати лише ту військову техніку, яка не буде загрожувати нашій безпеці», – додав Ніколай Денков.

Нагадаємо, що 6 липня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави повідомив, що проведе переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами. Зазначимо, що «Главком» першим повідомляв про візит президента Зеленського до Болгарії ще 4 липня.

Також повідомлялося, що Україна та Болгарія підписали декларацію про членство в НАТО.

Окрім цього, Зеленський емоційно звернувся до тих, хто досі закликає миритися з Путіним.

Теги: Болгарія зброя Україна

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