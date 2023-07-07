Україна передала Болгарії черговий запит на озброєння для ЗСУ

Болгарська допомога буде такою, яка не впливатиме на боєздатність болгарської армії

За словами болгарського міністра оборони, в переліку є «все, окрім авіації»

Під час візиту до Болгарії, який відбувся 6 липня, президент України Володимир Зеленський передав болгарській стороні перелік зброї і боєприпасів, яких наразі потребує українська армія. Про це, як передає кореспондент «Главкома», зазначив перед позачерговим засіданням парламентського комітету з питань оборони Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев.

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«Ми отримали від них перелік. Це один із чергових переліків, які ми отримуємо. Він буде розглянутий в першу чергу», – наголосив Тагарев.

За його словами, в переліку є «все, окрім авіації».

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«Україна має величезні потреби. Війна на фронті розгортається з повною силою. Як казав Володимир Зеленський у своїх публічних виступах – вони використовують тисячі снарядів на день і їм потрібно також багато іншого», – зазначив Тагарев.

Пізніше дану тему також прокоментував прем'єр-міністр Ніколай Денков, зазначивши, що запит українського президента є нормальним для того становища, в якому перебуває його країна, і що болгарська допомога буде такою, яка не впливатиме на боєздатність болгарської армії.

«Будь-яка військова допомога, яка буде надана Україні з резервів болгарської армії, буде структурована таким чином, щоб вона не впливала на боєздатність нашої армії», – сказав прем’єр-міністр Болгарії.

«Робота президента Зеленського полягає в тому, щоб просити про будь-яку військову допомогу, це нормально – надавати перелік. Протягом останніх днів я кілька разів пояснював: ми можемо надати лише ту військову техніку, яка не буде загрожувати нашій безпеці», – додав Ніколай Денков.

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Нагадаємо, що 6 липня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави повідомив, що проведе переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами. Зазначимо, що «Главком» першим повідомляв про візит президента Зеленського до Болгарії ще 4 липня.

Також повідомлялося, що Україна та Болгарія підписали декларацію про членство в НАТО.

Окрім цього, Зеленський емоційно звернувся до тих, хто досі закликає миритися з Путіним.