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Президент Болгарії звинуватив Україну у війні, за яку «платить вся Європа»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Президент Болгарії звинуватив Україну у війні, за яку «платить вся Європа»
Радев: «Україна наполягає на тому, щоб продовжувати вести цю війну, але рахунки платить вся Європа»
фото з відкритих джерел

Радев з початку російського вторгнення відстоює позиції, близькі до позицій Кремля

Президент Болгарії Румен Радев зробив нову заяву щодо російсько-української війни. Радев звинуватив Україну в тому, що вона «наполягає» на веденні війни, яку розпочала проти неї Росія. Про це повідомляє Свободна Европа.

«Україна наполягає на тому, щоб продовжувати вести цю війну, але рахунки платить вся Європа», – сказав президент.

Радев з початку російського вторгнення відстоює позиції, близькі до позицій Кремля. Він часто використовує слово «конфлікт» замість «війна», заявляє, що виступає проти надання зброї для захисту Києва. Він також виступає проти економічних санкцій проти Росії та пропонує дотримуватися позиції «нейтралітету».

Радев закликає до переговорів між Києвом і Москвою і мирного вирішення війни. Востаннє це відбувалося під час візиту президента України Володимира Зеленського до Софії на початку місяця. Тоді Зеленський відстоював позицію Києва, що війна не має мирного вирішення. Однією з головних вимог України для досягнення миру є повне виведення російських військ з усіх окупованих українських територій, чого Росія відмовляється робити.

«Наші правителі несамовито намагаються переконати нас, що, надсилаючи військову допомогу, вони, навпаки, підвищують нашу безпеку. Цей конфлікт поглиблюється, жертв стає все більше», – сказав Радев.

Болгарія, яка є членом НАТО і Європейського Союзу, вже двічі відправляла військову допомогу Україні. Перша партія була відправлена призначеним Радевим тимчасовим урядом, який був зобов'язаний зробити це рішенням Народних зборів.

Прем’єр Болгарії Ніколай Дєнков прокоментував останні заяви Радева, заявивши, що «Російська Федерація є найбільш значущою і прямою загрозою для безпеки країн-членів Північноатлантичного договору, а також для миру і стабільності в євроатлантичному регіоні».

«Моє питання полягає в тому, коли наш президент мав свою думку – коли він підписував ці цитати, або коли сьогодні він повторює деякі російські заяви, які не мають нічого спільного з тим, що члени ЄС і НАТО представляють як позицію», – сказав Дєнков.

«Національний інтерес Болгарії полягає в тому, щоб припинити війну, щоб Росія вивела свої війська з України, щоб Україна стала членом НАТО і щоб ми нарощували свою обороноздатність згідно з регіональними планами, які НАТО ухвалив у Вільнюсі», – заявив прем’єр Болгарії.

Українське посольство в Софії також відкинуло слова Радева. Дипломати підкреслили, що Україна прагне миру і докладає всіх зусиль для його досягнення.

«Звинувачення України, яка зазнала віроломного нападу північного сусіда, у війні, що триває, – одна з найпоширеніших тез підтримки російської пропаганди та гібридної війни в Європі», – йдеться в заяві.

У посольстві підкреслили, що надання Україні оборонних засобів не веде до збільшення кількості жертв і руйнувань, а навпаки дозволяє врятувати більше життів простих громадян.

Нагадаємо, Болгарія може передати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів МВС в якості військової допомоги.

До слова, Болгарія до кінця вересня 2023 року подовжила програму державної підтримки з розміщення українських біженців.

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Теги: Болгарія Румен Радев війна Європа президент

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