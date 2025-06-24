Грузія засудила до семи місяців ув’язнення лідера опозиційної партії

За словами колишньої президентки Грузії, «Грузинська мрія» посилила репресії проти опозиції

Лідера грузинської опозиційної партії «Стратегія Агмашенебелі» Георгія Вашадзе засуджено до семи місяців ув’язнення. Суд позбавив політика права обіймати державні посади на два роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Ехо Кавказу».

Георгій Вашадзе не був присутній під час оголошення вироку – його затримали в офісі партії. Там також перебували інші опозиційні лідери та експрезидентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

За словами Зурабішвілі, «Грузинська мрія» перебуває у параноїдальному стані, що є ознакою «фінального етапу режиму». Вона заявила, що дії влади свідчать про внутрішній розкол і посилення репресій, а також про «страх усередині системи».

23 червня ще трьох опозиційних лідерів засудили до тюремних строків за аналогічними справами 349 статті Кримінального кодексу – відмова від співпраці з тимчасовою слідчою парламентською комісією. Йдеться про Мамука Хазарадзе і Бадрі Джапаридзе з партій «Сильна Грузія» та «Лело». Їм призначили по вісім місяців ув'язнення, а також Зураб Джапаридзе з «Коаліції за зміни» і «Гірчі – більше свободи», засуджений до семи місяців ув’язнення.

Вироки опозиційним лідерам засудили західні політики, зокрема конгресмен Джо Вілсон. Він назвав режим «Грузинської мрії» нелегітимним і заявив про незаконне затримання опозиціонерів, серед яких Зураб Джапаридзе, Мамука Хазарадзе і Бадрі Джапаридзе. Конгресмен наголосив на спробі створення однопартійної системи під контролем Івана Іванішвілі і закликав Сенат США підтримати ініціативу «Megobari».

Офіційною метою парламентської тимчасової слідчої комісії під керівництвом Теї Цулукіані є розслідування злочинів, скоєних за період правління попереднього уряду. Проте її мандат розширено і на події після 2012 року, зокрема щодо відповідальності колишнього прем’єра Георгія Гахарія за встановлення поліцейського посту в селі Чорчана у 2019 році.

Відповідно до статті 349 Кримінального кодексу Грузії, невиконання вимог тимчасової слідчої комісії карається штрафом або позбавленням волі до одного року з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо,

Як повідомляв «Главком», у 2023 році правоохоронці Грузії порушили першу кримінальну справу на учасника протесту проти закону про «іноагентів». Затриманого звинувачували у нападі на поліцейського.

Також «Главком» інформував, що у Грузії остаточно закривається опозиційний телеканал «Мтаварі», який працював з 2019 року.