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Грузія: біля президентської резиденції перед інавгурацією Кавелашвілі збираються прихильники Зурабішвілі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Грузія: біля президентської резиденції перед інавгурацією Кавелашвілі збираються прихильники Зурабішвілі
Зурабішвілі не збирається залишати посаду
фото: Ехо Кавказа

Інавгурація Кавелашвілі розпочнеться у будівлі парламенту об 11:00 за тбіліським часом

Поблизу резиденції Орбеліані збираються громадяни, до яких через деякий час звернеться президентка Саломі Зурабішвілі. Про це повідомляє NewsGeorgia.

Нагадаємо, що Зурабішвілі не збирається залишати посаду, оскільки вважає обраного «Грузинською мрією» президента Михайла Кавелашвілі нелегітимним.

Інавгурація Кавелашвілі розпочнеться у будівлі парламенту об 11:00 за тбіліським часом.

Нагадаємо, вчора жителі Грузії виходили на акцію «Ланцюг єдності», найбільша відбулася в столиці, де символічний ланцюг об'єднав праву і ліву набережні міста, а також сім мостів.

Цей мирний протест став демонстрацією єдності громадянського суспільства і прагнення до європейських цінностей через місяць після заяви прем'єра Іраклія Кобахідзе про припинення переговорів про вступ до Євросоюзу. Солідарність із протестувальниками висловили грузини за кордоном, які організували акції в 40 містах Європи і США.

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не складе свої повноваження, адже парламент, який вона називає нелегітимним, не зможе обрати її наступника. Однак на виборах 14 грудня парламентська колегія виборників таки обрала наступним президентом Міхеіла Кавелашвілі – він був єдиним кандидатом.

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Теги: Грузія Саломе Зурабішвілі протест парламент вибори

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