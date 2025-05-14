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Грузія заарештувала ексміністра оборони, який воював за Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Грузія заарештувала ексміністра оборони, який воював за Україну
Міністр оборони Грузії у 2004–2006 роках Іраклі Окруашвілі
фото: Радіо Свобода

Колишній міністр оборони Грузії у 2022 році вирушив на фронт воювати з росіянами

Тбіліський міський суд відправив під варту колишнього міністра оборони Грузії у 2004–2006 роках Іраклі Окруашвілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на грузинську «Радіо Свободу».

Окруашвілі звинуватили у невиконанні вимоги тимчасової слідчої комісії. Він був викликаний для надання пояснень комісії у зв’язку з війною Грузії та Росії 2008 року. Надання свідчень планувалося на 26 березня 2025 року. Однак Окруашвілі відмовився з’явитися на засідання комісії, яку було створено проросійською владною партією «Грузинська мрія» і мала намір розслідувати період правління свого головного політичного конкурента, «Національного руху», який на той час очолював Міхеїл Саакашвілі. Розслідування, як вважають грузинські політологи, проводиться тому, що «Грузинська мрія» хоче заборонити партію, пов’язану з Саакашвілі.

«Національний рух» та інші опозиційні партії Грузії не визнають легітимність чинного уряду, сформованого «Грузинською мрією». Після того, як Окруашвілі відмовився йти на засідання комісії, його звинуватили за статтею 349 Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає «невиконання вимоги тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії». Такі дії караються штрафом, позбавленням волі терміном до року або ж позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю терміном до трьох років.

Політика у квітні викликали до Тбіліського міського суду для надання свідчень. Ексміністру було призначено заставу у розмірі 20 тис. ларі (близько 280 тис. грн) й заборонено залишати Грузію до завершення справи. Термін внесення застави становив 30 днів – цей термін сплив 8 травня. Окруашвілі не сплатив заставу.

У 2020 році Тбіліський міський суд засудив колишнього міністра оборони Грузії Іраклія Окруашвілі до п'яти років позбавлення волі. Суд визнав Окруашвілі винним в участі в безладах на акції протесту в Тбілісі 20-21 червня 2019 року. Тоді активісти опозиції організували стихійний мітинг, через спроби депутата російської Держдуми Сергія Гаврилова сісти в крісло спікера грузинського парламенту. Вже у травні 2020-го президентка Грузії Саломе Зурабішвілі видала указ про помилування колишнього міністра оборони.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії до України колишній міністр поїхав добровольцем воювати на боці Києва проти Росії. Він пояснював: «Ми це вже проходили у 2008 році (коли Росія напала на Грузію). Тут триває боротьба між злом та добром, між диктатурою та демократією».

Грузія заарештувала ексміністра оборони, який воював за Україну фото 1

Нагадаємо, у Грузії остаточно закривається опозиційний телеканал «Мтаварі», який працював з 2019 року.

До слова, колишній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі залишає посаду голови владної партії країни «Грузинська мрія» і йде з політики.

Теги: Грузія арешт

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