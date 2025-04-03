Мрія Трампа про третій президентський термін

Залишатися президентом США і після 2029 року? Дональд Трамп відкрито розмірковує про третій термін на цій посаді. Хоча конституція США це прямо забороняє. Та на думку Трампа, шляхи й можливості є





З моменту свого переобрання на посаду президента США Дональд Трамп знову і знову начебто жартома загравав з можливістю балотуватися у президенти утретє.

Тепер же з'явилися ознаки того, що він, вочевидь, налаштований цілком серйозно: днями президент США заявив журналістам у Білому домі, що багато його прихильників хочуть бачити його на цій посаді ще чотири роки й після завершення каденції.

На запитання, чи хоче він ще раз висунути свою кандидатуру, Трамп відповів: «Я не знаю, я ніколи це не розглядав». При цьому він додав, мовляв, є люди, які кажуть, що є шляхи, які зробили би це можливим.

У телефонній розмові з американським телеканалом NBC News Трамп також висловився у такому ж дусі: «Чому ні? Я люблю працювати, – сказав він, додавши: – Я не жартую!».

Що сказано у конституції США?

Є у Трампа тільки одна проблема: конституція США. Тому що вона чітко забороняє йому обиратися втретє. У 22-й поправці до конституції США вказано: «Жодну особу не може бути обрано на посаду президента більше двох разів». Традиція, згідно з якою президенти США можуть обіймати цю посаду лише упродовж двох каденцій, пішла ще від батька-засновника США Джорджа Вашингтона. З 1789-го по 1797 рік він був першим президентом США, але після двох термінів перебування на посаді добровільно пішов з неї через свій поважний вік.

Може завадити планам Трампа: конституція Сполучених Штатів Америки фото: bildagentur-online

Майже 150 років усі його наступники дотримувалися цього неписаного правила. Донині єдиним президентом США, який перебував на посаді довше, був Франклін Делано Рузвельт. Під час Другої світової війни він порушив цю традицію через особливу зовнішньополітичну ситуацію і висунув свою кандидатуру на третій термін. У 1944 році його навіть обрали вчетверте, однак через кілька місяців він помер.

Та вже невдовзі після смерті Рузвельта Конгрес США дійшов висновку, що це має залишатися одноразовим винятком. У 1947 році до конституції США запропонували внести 22-гу поправку, у якій чорним по білому було написано, що президент США може перебувати на посаді не більше двох термінів. До 1951 року цю поправку ратифікували всі штати США.

Ставав президентом США навіть чотири рази: Франклін Делано Рузвельт фото: AGB Photo

Сценарій №1: зміни до конституції

Попри це Дональд Трамп, схоже, нині перевіряє, які лазівки можуть бути в конституції, що все ж таки могли б йому дозволити бути президентом довше, ніж упродовж восьми років.

Одним із можливих сценаріїв могли би бути зміни до конституції. Конгресмен-республіканець Енді Оглз ще у січні вніс проєкт такої зміни до Палати представників Конгресу США. На його думку, президентам, які не керували країною два терміни поспіль, має бути дозволено балотуватися втретє. Цей проєкт написано якраз під Трампа, два терміни перебування на посаді якого розділяло президентство Джо Байдена.

Однак у цього законопроєкту немає реальних шансів бути ухваленим. Для цього потрібна була б більшість у дві третини голосів в обох палатах Конгресу. Однак у республіканців є тільки проста більшість, тому їм потрібні були б голоси опозиційних демократів. А ті перебувають у жорсткій політичній опозиції до Трампа. Окрім того, зміни до конституції мали б підтримати щонайменше дві третини від усіх 50 штатів США, а з них лише у 27 при владі республіканці.

Сценарій №2: зміна ролей

Водночас деякі експерти у сфері права зазначають: 22-га поправка до конституції передбачає, що президента тільки не може бути «обрано» на третій термін. Тому нині ширяться спекуляції щодо того, чи не міг би віцепрезидент США Джей Ді Венс або інший кандидат від республіканців висунути свою кандидатуру на наступних президентських виборах у 2028 році, а потім призначити Дональда Трампа своїм віцепрезидентом. Після виборів новообраний президент міг би подати у відставку, уможлививши для Трампа шлях до нового президентства.

Президент Дональд Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс під час наступних виборів не могли би просто помінятися ролями – принаймні згідно з чинною конституцією США фото: AP

Однак творці американської конституції заклали в ній правило, яке виключає й таку можливість: у 12-й поправці від 1804 року говориться: «Осіб, які не мають права обіймати посаду президента згідно з конституцією, не можна обирати й на посаду віцепрезидента Сполучених Штатів». Тож відповідно до конституції США у її нинішньому вигляді, Дональд Трамп не зможе ані ще раз балотуватися у президенти США, ані займати пост віцепрезидента.

Сценарій №3: «інші можливості»

Та попри все Дональд Трамп під час своєї телефонної розмови з американським телеканалом NBC News не виключив можливості свого третього президентства. Заміна кандидатів – це один з методів, зазначив Трамп, додавши, що «є й інші». Які саме лазівки він має на увазі, президент США не уточнив. Журналістам у Білому домі він пояснив наступне: «Поки що у нас є лише чотири роки. Час біжить, але це все ще майже чотири роки, і ми зараз отримуємо багато схвалення того, яку чудову роботу ми зробили за перші сто днів».

Однак спекуляції довкола того, що Дональд Трамп продовжує розмірковувати над можливість взяти участь у виборах президента США у 2028 році, не вщухають. Йому на той момент буде 82 роки.