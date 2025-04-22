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Мер міста у Південній Каліфорнії запропонував роздати наркотики безхатькам

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Мер міста у Південній Каліфорнії запропонував роздати наркотики безхатькам
Рекс Перріс після розголошення його заяви сказав, що його слова про фентаніл були саркастичними
фото: Х/rexformayor2024

Роздаючи фентаніл безхатькам, можна зменшити їх кількість, зауважив мер, але потім зазначив, що його заява була саркастичною

Мер міста Ланкастер у Південній Каліфорнії Рекс Перріс 25 лютого під час засідання міської ради він сказав, що хоче «роздавати безкоштовний фентаніл тим, хто його так прагне». Він заявив, що таким чином можна зменшити кількість безхатьків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Post.

Такою реплікою мер відреагував на виступ місцевої мешканки, яка висловила невдоволення планами влади розмістити бездомних на території покинутого гольф-клубу поруч із житловими кварталами. Перріс раптово перебив її та заявив:

«Я просто хочу роздавати їм безплатний фентаніл». Пізніше він підтвердив: «Я справді це маю на увазі. Я хочу дати їм увесь фентаніл, який вони хочуть».

У коментарі для місцевих ЗМІ мер уточнив, що мав на увазі не всіх безхатьків, а лише, як він висловився, «кримінальний елемент, випущений із в’язниць». За його словами, такі особи нині становлять 40–45% серед людей без житла і нібито причетні до більшості злочинів у місті – від пограбувань до вбивств. Жодних підтверджень чи статистичних даних Перріс не навів.

Водночас він наголосив, що його заява про фентаніл була саркастичною і не мала сприйматися буквально. Мовляв, цей наркотик і без того легко доступний на вулицях.

Нагадаємо, мита президента США Дональда Трампа можуть посилити дефіцит лікарських препаратів у США, зокрема призвести до нестачі препаратів від раку. Про повідомляє газета Financial Times з посиланням на представників фарміндустрії,пише «Главком».

«Виробники дженериків (лікарський засіб, що містить хімічну речовину – активний фармацевтичний інгредієнт, ідентичний запатентованому компанією)  попередили, що мита США на фармацевтичні препарати можуть призвести до дефіциту ліків, включаючи засоби для лікування раку», – пише видання.

Теги: США наркотики

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