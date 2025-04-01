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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Іран кидає виклик Трампу. Чи буде відповідь США?

glavcom.ua
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Заради влади і грошей Іран дійсно може піти на серйозну ескалацію і навіть прямий ядерний шантаж
фото: ankahaber.net

Аятола Хаменеї як духовний лідер теж долучився до кампанії з приниження Трампа

Аятола, іранська влада і КВІР плюнули Трампу в очі – і сповістили про це цілий світ. Це ідеальний привід для жорсткої демонстрації Трампом рішучості і сили – що буває з тими, хто дозволяє собі неповагу до Америки.

Такий розвиток подій вплине чи не на всі теперішні глобальні процеси. Але якщо Трамп утреться і «не помітить» – це також матиме наслідки. Однозначно негативні наслідки. З іншого боку, ризик ядерної ескалації – як мінімум на всі (можливі, але формально відсутні) п'ять гордих іранських боєголовок.

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Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі про ультиматум Трампа Ірану (це коли Трамп пригрозив Ірану авіаударами у разі відмови від ядерної угоди) менш як за місяць до кінця дії цього ультиматуму: «За нашою інформацією, Сполучені Штати отримали і розглянули нашу відповідь... Ми відмовилися від прямих переговорів через погрози, і ми підтверджуємо, що не вестимемо переговори під американським залякуванням. Ми були і залишаємося готовими до переговорів, якщо вони вестимуться на рівних».

До Арагчі долучився Командувач аерокосмічними силами КВІР бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде – він дуже відверто натякає на готовність знищити американський контингент у регіоні у випадку атаки США: «Ті, хто живе у скляних будинках, не кидають каміння – в американців у регіоні не менше 10 баз із 50 тис. солдатів. Вони ніби сидять у скляній кімнаті».

Це серйозне попередження: місцеві іранські ЗМІ повідомляють, що сотні іранських балістичних ракет завантажені у пускові установки на підземних стратегічних базах по всьому Ірану та готові до запуску у разі будь-якого акту агресії США проти Тегерана.

Tehran Times: «Іранські ракети розміщені у пускових установках у всіх містах із підземними базами та перебувають у повній бойовій готовності. Вони можуть бути запущені у разі ескалації США».

Ба більше: Іран викликав посла Швейцарії, який представляє інтереси США в Ірані, і зробив попередження про погрози президента США Дональда Трампа (іранське інформаційне агентство Tasnim). Тобто, це вже формальна демонстрація зневаги на дипломатичному рівні.

Аятола Хаменеї як духовний лідер теж долучився до кампанії з приниження Трампа: він назвав малоймовірним, що США спробують вдарити по Ірану ззовні, а у відповідь на будь-яку спробу підняти заколот усередині країни пообіцяв жорстку відповідь.

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Іран формально не має ядерної зброї, але фактично в них ще восени було достатньо збагаченого урану і достатньо можливостей зробити ядерні боєголовки за лічені тижні, якщо діяти за застарілими технологіями. Цього січня МАГАТЕ заявило, що Іран має близько 200 кг збагаченого урану, чого має вистачити на п'ять ядерних боєголовок.

Отже, як мінімум інструмент для ядерної провокації теоретично вже доступний аятолі. І теж не без участі Росії як військового партнера.

Заради влади і грошей Іран дійсно може піти на серйозну ескалацію і навіть прямий ядерний шантаж. А на військовій базі США в Індійському океані, нагадаю, американці прямо зараз концентрують свої сили, серед яких бомбардувальники-невидимки, здатні нести ядерну зброю.

І зараз все залежить від того, як саме вирішить відповісти на таку зневагу Трамп. Якщо взагалі відповідатиме, а не «не помітить», бо зосередився на «тарифах для всього світу».

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Теги: шантаж переговори погрози Дональд Трамп Іран

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