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Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
Трамп зробив це зауваження під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Флориді
фото з відкритих джерел

Кандидат у президенти США попереджає, що програш на виборах 2024 року може призвести до глобального конфлікту і навіть третьої світової війни

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у п’ятницю зробив тривожну заяву, що конфлікти на Близькому Сході можуть загостритися до рівня третьої світової війни, якщо він програє вибори 2024 року. Про це повідомляє Fox News.

Трамп висловив свої зауваження під час зустрічі з прем’єр–міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Флориді. Він зазначив, що можливе обрання Камали Гарріс, імовірної кандидатки від демократів, погіршить ситуацію в регіоні. За словами Трампа, війна Ізраїлю з ХАМАС у Газі може перерости у великий регіональний конфлікт або навіть у третю світову війну, якщо його адміністрація не отримає перемогу на виборах.

«Ми побачимо, як це піде. Але якщо все вийде, якщо ми переможемо, це буде дуже просто. Все вийде. І дуже швидко. Якщо ми цього не зробимо, ви закінчите великими війнами на Близькому Сході. І, можливо, третьою світовою війною. Зараз ви ближче до третьої світової війни, ніж будь-коли з часів Другої світової війни. Я ніколи не був таким близьким, тому що у нас некомпетентні люди керують країною», – сказав Трамп.

Ці коментарі стали відповіддю на дипломатичний спалах між Камалою Гарріс та Нетаньяху після їхньої зустрічі в четвер. Гарріс під час зустрічі підтвердила свою підтримку праву Ізраїлю на самооборону, включаючи захист від Ірану та підтримуваних Іраном збройних формувань, таких як ХАМАС і Хезболла. Водночас вона висловила серйозну стурбованість гуманітарною ситуацією в Газі та закликала до припинення війни і звільнення всіх заручників.

«Я також висловила прем’єр-міністру свою серйозну стурбованість масштабами людських страждань у Газі, включаючи загибель занадто великої кількості невинних цивільних осіб. І я чітко дала зрозуміти, що серйозно стурбована жахливою гуманітарною ситуацією там», – додала Гарріс.

Axios повідомив, що критика Гарріс щодо поведінки Ізраїлю у війні в Газі викликала роздратування у Нетаньяху. Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що бойові дії повинні тривати до повного ліквідації ХАМАС, навіть якщо це призведе до загибелі заручників.
 
 Нагадаємо, 15 липня кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив своїм кандидатом на віцепрезидента США сенатора від Огайо Джей Ді Венса, який має відверто антиукраїнську позицію.

Згодом стало відомо, що Джей Ді Венс офіційно оголосив про згоду балотуватися на посаду віцепрезидента США від Республіканської партії на майбутніх виборах.

До слова, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Україні не слід хвилюватися через можливе призначення Джей Ді Венса віцепрезидентом США, оскільки її підтримує не лише адміністрація США, а й американський народ. 

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Теги: міністр вибори війна Дональд Трамп ХАМАС звільнення Камала Гарріс конфлікт

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