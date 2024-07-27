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Навчальний центр F-16 у Румунії випустив перших пілотів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Навчальний центр F-16 у Румунії випустив перших пілотів
Наступна група румунських пілотів вже почала навчання
фото з відкритих джерел

Згодом Європейський навчальний центр розпочне підготовку українських пілотів

Європейський навчальний центр F-16 у Румунії підготував першу групу пілотів. Це льотчики з Румунії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

Румунські пілоти вже отримали ліцензії. Під час навчання вони пройшли різні сценарії, зокрема виконували місії в темний час доби і тренувалися з пілотами країн-членів НАТО.

Наступна група румунських пілотів вже почала навчання. Згодом Європейський навчальний центр розпочне підготовку українських пілотів.

«Я з нетерпінням чекаю на момент, коли тут будуть готувати перших українських пілотів. Україна дуже потребує посилення протиповітряної оборони», – зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.

Як ідеться у повідомленні, Нідерланди нададуть Україні 24 винищувачі F-16.

Нагадаємо, що Греція має намір вивести з експлуатації 32 старих винищувачі F-16 Block-30 та продати їх Сполученим Штатам для подальшої передачі ЗСУ.

Раніше, у квітні, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна не готова давати Україні F-16. 

До слова, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни.

Як повідомлялося, Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але до 2028 року.

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Теги: міністр Греція Нідерланди Бельгія Данія навчання Україна

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