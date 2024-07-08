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Ле Пен прокоментувала поразку своєї політичної сили на виборах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ле Пен прокоментувала поразку своєї політичної сили на виборах
Ле Пен не розчарована результатами парламентських виборів
фото: Reuters

Марін Ле Пен заявила, що перемога ультраправих лише відкладається

Лідерка ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен заявила, що не розчарована результатами парламентських виборів у Франції, на яких її політична сила посідає лише третє місце, хоча їй прогнозували перемогу. Про це пише Politico.

«Я маю занадто великий досвід, щоб розчаровуватися результатом, коли ми подвоюємо кількість наших депутатів. Хвиля продовжує наростати. Наша перемога лише відкладається», – сказала Ле Пен, пояснивши, що кількість представників «Національного об'єднання» у новому складі парламенту збільшиться.

Вона пояснила свою поразку «неприродним альянсом між Макроном і ультралівими», які об’єднали зусилля, щоб виставити на виборчих округах обумовлених кандидатів, які мали найбільші шанси на перемогу над представниками від «Національного об’єднання».

Нагадаємо, у неділю, 7 липня, у Франції завершився другий тур позачергових парламентських виборів. Усупереч попереднім прогнозам, французькі ультраправі на чолі з Марін Ле Пен зазнають поразки.

За попередніми підрахунками Ifop ліва коаліція «Новий народний фронт» лідирує у другому турі загальних виборів, отримуючи від 180 до 215 місць у парламенті. На другому місці президентський блок Еммануеля Макрона під назвою «Разом», який може отримати 150-180 місць. На третьому місці – «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен – від 120 до 150 мандатів.

Як стало відомо, прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь піде у відставку після другого туру парламентських виборів.

Як повідомлялося, безпрецедентно високий результат, здобутий у партією «Національне об'єднання» під керівництвом Марін Ле Пен та Жордана Борделла на виборах до Європарламенту, змусив президента Еммануеля Макрона оголосити в країні дострокові вибори. У першому турі найбільше голосів набрало саме «Національне об'єднання». За ультраправих, які виступають за жорстку міграційну політику, проголосувала приблизно третина тих, хто прийшов на виборчі дільниці.

Раніше проросійська лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що прем’єр-міністр від її партії не дозволить Києву застосовувати французьку далекобійну зброю для ударів по Росії.

До слова, міністерство зовнішніх справ Росії заявило про підтримку ультраправої партії «Національне обʼєднання» на чолі з Марін Ле Пен на позачергових парламентських виборах у Франції. Депутатка відреагувала на заяву Росії та повідомила, що це провокація.

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Теги: міністр вибори Франція партії Марін Ле Пен

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