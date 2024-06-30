Іран пригрозив Ізраїлю «війною на знищення». Єрусалим відповів

Ізраїль висунув «Хезболлі» ультиматум

Ізраїль готовий застосувати воєнну силу проти Лівану, попри погрози Ірану, якщо угрупування «Хезболла» й далі обстрілюватиме ізраїльську територію. Про це заявив очільник міністерства закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у соцмережі X.

«Сьогодні Іран погрожує знищити Ізраїль, якщо Ізраїль сповна відповість на атаки «Хезболли» з Лівану. Моя відповідь Ірану чітка. Якщо «Хезболла» не припинить вогонь і не піде з південного Лівану, ми діятимемо проти неї на повну силу, поки безпека не буде відновлена й жителі не зможуть повернутися до своїх домівок», – наголосив Кац.

За його словами, «режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення».

Нагадаємо, що представництво Ірану в ООН заявило, що у разі атаки Ізраїлю проти Лівану розпочнеться «війна на знищення». Розглядається «повне залучення всіх фронтів опору».

До слова, США стурбовані тим, що вторгнення Ізраїлю в Ліван може активізувати союзників Ірану і зміцнити військову співпрацю Тегерана з Росією. У підсумку Москва буде втягнута в протистояння на Близькому Сході.

Тим часом масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не досягнуть угоди про припинення вогню в Газі, повідомляє розвідка США.

Як повідомлялося, США, ймовірно, неспроможні допомогти Ізраїлю захистити територію у разі, якщо єврейська держава розпочне повномасштабну війну з «Хезболлою».

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця, створюючи умови для перекидання більшої кількості військ до північного кордону, щоб протистояти ліванському угрупованню «Хезболла».