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Завершилось прощання з Папою Франциском

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Завершилось прощання з Папою Франциском
За заповітом понтифіка, його поховають у базиліці Санта-Марія-Маджоре, що за межами Ватикану
фото: скріншот з відеотрансляції

У Ватикані завершилася церемонія прощання з Папою Франциском

У Ватикані офіційно завершилася церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Труну з тілом понтифіка було закрито під час урочистого обряду в соборі Святого Петра. Цей момент став кульмінацією триденної прощальної церемонії, яку відвідали близько 250 тисяч людей, пише «Главком».

На площі Святого Петра у Ватикані зібралося близько 50 світових лідерів, 170 офіційних делегацій з усього світу, а також тисячі віруючих, щоб попрощатися з Папою Римським Франциском.

Завершилось прощання з Папою Франциском фото 1
фото з відкритих джерел

На церемонії були присутні світові лідери, серед яких президенти України Володимир Зеленський, США Дональд Трамп, Франції Еммануель Макрон, а також інші високопосадовці та монархи. Папа Франциск, який очолював Католицьку церкву протягом 12 років, помер 21 квітня у віці 88 років.

Завершилось прощання з Папою Франциском фото 2
фото з відкритих джерел

За заповітом понтифіка, його поховають у базиліці Санта-Марія-Маджоре, що за межами Ватикану. Це рішення відображає його бажання скромності та відмови від традиційних пишних обрядів. Поховання відбудеться сьогодні ввечері, а тим часом у Ватикані тривають молитви та чергування.

Раніше ми писали, що на похорон Папи Римського Франциска 26 квітня у Ватикані очікується прибуття щонайменше 130 іноземних делегацій, серед яких будуть 50 президентів і 10 монархів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Як повідомлялося, відповідно до заповіту Папа Франциск буде похований у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

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Теги: Папа Римський Ватикан поховання

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