Скандал на порозі конклаву: ультраконсерватори прагнуть контролю над виборами Папи

Завдяки поширенню консервативних блогів та впливових осіб у соціальних мережах, цього разу кампанія не схожа на жодну з попередніх

Ліберальна політика Ватикану може змінитись, оскільки консервативні католики намагаються вплинути на результати конклаву

Кардинали мають увійти до Сикстинської капели 7 травня, щоб розпочати обрання наступного Папи. Перед початком конклаву противники покійного Папи Франциска намагаються вплинути на майбутні вибори, використовуючи «брудні методи». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, група затятих консервативних католиків наполягає на тому, щоб наступний Папа краще відповідав їхньому світогляду – і, схоже, вони не бояться використовувати дискредитацію кандидатів, які їм не подобаються. Впливова фракція, яка дискредитувала Франциска як єретика, антипапу і навіть «Антихриста» за його нібито ліберальні погляди, активно намагаються змінити рейтинг кардиналів та лобіювати свого кандидата.

Консерватори були розгнівані більш примирливою позицією Франциска щодо одностатевих союзів і розлучень, захистом мігрантів і ватиканською угодою з Китаєм, яка дала Пекіну право голосу в призначенні католицьких єпископів.

«Сподівання полягає в тому, щоб мати понтифікат, який більше зосереджується на католицьких питаннях, таких як пролайф і сім’я, а не на зміні клімату та імміграції», – розповіла принцеса Глорія фон Турн унд Таксіс, німецька аристократка і авторитетна фігура римської консервативної католицької сцени.

Деякі консервативні впливові особи просувають ультраправих кандидатів, таких як Атанасій Шнайдер, єпископ з Казахстану, який стверджував, що біженці в Європі є «масовим вторгненням», що веде до ісламізації, організованої політичними елітами для зменшення християнської ідентичності Європи.

Інші імена, що циркулюють у консервативних списках, включають кардинала Роберта Сара з Гвінеї, відомого прихильника латинської меси, та американського кардинала Реймонда Берка, ультратрадиціоналіста, який підтримав президента США Дональда Трампа.

«Ми бачимо парадокс, що керівництво є більш ліберальним, але відбулася величезна кількість навернень і величезне зростання традиціоналізму», – сказав Джон Єп, генеральний директор консервативної некомерційної групи «Католики за католиків», яка провела платний молитовний захід за Трампа у його резиденції Мар-а-Лаго за $1000 за квиток. «Кардинали усвідомлюють, що, хоча деякі лідери можуть мати ліберальні нахили, вони знають, що їхні пастви вдома насправді тяжіють до більш консервативних поглядів».

«Це буде в їхніх думках, коли вони увійдуть до конклаву»

П’ятдесят шість відсотків католиків проголосували за Трампа, сказав Джон Єп. «Той самий блок людей дивиться на Рим і хоче, щоб їхній Папа був традиційним і був сильним союзником США та нашого світогляду, наприклад, щодо забезпечення наших кордонів».

Ще до смерті Франциска в Великодній понеділок розпочалася кампанія з дискредитації його реформ, що походила від зростаючої кількості добре фінансованих консервативних католицьких некомерційних груп у США, які співпрацювали з ультраправими політиками для просування суміші католицької доктрини та націоналізму.

Серед найвідоміших – Інститут Напа, відомий своїми розкішними щорічними конференціями у винному спа-центрі в Каліфорнії, метою яких є поєднання «консервативної теології та лібертаріанської економіки з акцентом на апологетиці, сексуальній етиці та контркультурній антисекуляризації».

Інша організація, Sophia Institute Press, фінансує традиціоналістський католицький блог One Peter Five, який регулярно критикував Франциска та співпрацює з католицьким телегігантом EWTN, який використовувався для звинувачення Франциска у приховуванні зловживань духовенства.

Один проект, Red Hat Report, запущений у 2018 році, мав на меті використовувати колишніх слідчих ФБР для складання досьє на кожного кардинала за зразком політичних опозиційних досліджень, відзначаючи їхні теологічні та пастирські пріоритети та даючи їм оцінку щодо їхнього поводження зі скандалом про сексуальні зловживання духовенства.

Їхньою головною ціллю був кардинал П’єтро Паролін, друга особа у Ватикані після Франциска та фаворит на його місце. Він повинен «бути відомий у всьому світі як ганьба церкви», – написав редактор у записці дослідникам.

Вплив консервативних правих може також зрости через дедалі скрутнішу фінансову ситуацію Ватикану, оскільки, за повідомленням Reuters, дефіцит доходів сягає €83 млн.

Як зазначає видання, оскільки місто-держава шукає зовнішнє фінансування, вибір наступного Папи може бути вразливим до впливу багатих правих донорів у США. Про це розповів високопоставлений церковний чиновник, додавши, що ця тема піднімалася на передконклавних зустрічах, так званих загальних конгрегаціях, у яких кардинали щоденно брали участь протягом останнього тижня.

«Сірий кардинал», лобіст

Найближчі кілька днів, до початку конклаву, який вирішить, хто стане наступним Папою, є критично важливими, оскільки консервативні католики намагаються донести свій голос до кардиналів, які голосуватимуть.

«Надзвичайно важливо, щоб новий Папа знову взяв поводи правління і підтвердив те, у що католики вірили 2000 років», – сказав Джон Єп з «Католиків за католиків», який назвав понтифікат Франциска одним із найсуперечливіших у сучасній історії церкви.

Проте навіть самі консервативні групи визнають, що на них чекає важка боротьба. Оскільки 80% кардиналів-виборців були призначені Франциском, їхньою найкращою надією може бути блокування прогресивних кандидатів.

Консерваторів також стримує відсутність чіткого лідера. Кардинал Джордж Пелл, який помер у 2020 році, був «сірим кардиналом, лобістом і ключовим гравцем», зазначив добре поінформований посол Ватикану, але після його смерті «немає чіткого лідера цієї групи».

Затяті консерватори намагаються зробити все можливе, але, враховуючи математику конклаву, не дуже вірять, що наступний Папа буде одним з їхніх.

«Вони не тільки не мають достатньо голосів, щоб провести такого кандидата, як кардинал Сара чи [угорський кардинал Петер] Ерде, вони навіть не мають достатньо голосів, щоб бути блокуючою меншістю проти лібералів», – зазначив італійський журналіст Бенджамін Гарнвелл.

Тактика залякування

Одна річ, яка змінилася з часу останнього конклаву в 2013 році, – це те, що лобіювання стало цифровим.

Завдяки поширенню консервативних блогів та впливових осіб у соціальних мережах, цього разу кампанія «не схожа ні на що, що я бачив раніше», – сказав Стівен Шнек, колишній директор Інституту політичних досліджень та католицьких студій Католицького університету Америки. «Відбувається бурхливий потік аналізів, думок та фактичної кампанії з боку зовнішніх груп та впливових осіб», – сказав він, припускаючи, що її безпосередність та охоплення можуть мати значення.

Фаворити хвилюються щодо того, що може з’явитися. Відео кардинала Луїса Антоніо Тагле, одного з найвірогідніших наступників Франциска, який співає караоке пісню Джона Леннона «Imagine», було опубліковано правим вебсайтом LifeSiteNews, а критики стверджували, що такі слова, як «Уяви, що немає раю», є «капітуляцією перед атеїзмом».

«Вони знають, що не мають достатньо голосів, тому мета полягає в тому, щоб залякати реформаторів», – сказав ветеран ватиканський оглядач і журналіст Марко Політі. «Послання таке: «Дивіться, ви не можете обрати Франциска II. Це психологічна гра»».

Але як тільки кардинали опиняються в Сикстинській капелі, вони ізолюються від зовнішнього втручання.

Нагадаємо, Європі сьогодні потрібен Папа, який розверне Церкву у правий бік. Таку думку висловив очільник Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький в інтерв'ю «Главкому». За його словами, за понтифікату Франциска Католицька Церква «зробила певний ухил у бік лівого крила».

До слова, новий понтифік може продовжити курс Франциска на реформування церкви або повернутися до більш консервативних принципів. Вибір наступника стане важливим сигналом для католицької спільноти та світу, визначаючи напрямок розвитку церкви на найближчі роки.