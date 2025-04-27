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Тисячі людей прийшли до гробниці папи Франциска в Римі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Тисячі людей прийшли до гробниці папи Франциска в Римі
Відвідувачі займали чергу задовго до відкриття базиліки
фото: Reuters

Франциск став першим папою, похованим за межами Ватикану за більш як сторіччя

Від ранку неділі, 27 квітня, тисячі людей пройшли повз гробницю папи Римського Франциска, який був похований у суботу в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі. Як інформує «Главком», за даними агентства Reuters, відвідувачі займали чергу задовго до відкриття базиліки.

Франциск став першим папою, похованим за межами Ватикану за більш як сторіччя. Труна була доставлена в базиліку після похоронної літургії, яка відбулася на площі Святого Петра у Ватикані.

Тисячі людей прийшли до гробниці папи Франциска в Римі фото 1

Труна була поміщена в просту мармурову гробницю, на якій написано лише ім’я понтифіка латиною – Franciscus.

Тисячі людей прийшли до гробниці папи Франциска в Римі фото 2

Нагадаємо, у Ватикані офіційно завершилася церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Труну з тілом понтифіка було закрито під час урочистого обряду в соборі Святого Петра. Цей момент став кульмінацією триденної прощальної церемонії, яку відвідали близько 250 тисяч людей.

На площі Святого Петра у Ватикані зібралося близько 50 світових лідерів, 170 офіційних делегацій з усього світу, а також тисячі віруючих, щоб попрощатися з Папою Римським Франциском.

На церемонії були присутні світові лідери, серед яких президенти України Володимир Зеленський, США Дональд Трамп, Франції Еммануель Макрон, а також інші високопосадовці та монархи. Папа Франциск, який очолював Католицьку церкву протягом 12 років, помер 21 квітня у віці 88 років.

Як відомо, Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Тисячі людей прийшли до гробниці папи Франциска в Римі фото 3

Відповідно до заповіту Папу Франциска поховали у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

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Теги: Папа Римський Ватикан похорон інсульт

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