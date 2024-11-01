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Верховний лідер Ірану наказав підготувати удар по Ізраїлю – The New York Times

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Верховний лідер Ірану наказав підготувати удар по Ізраїлю – The New York Times
Новий білборд у Тегерані з фотографіями президента Байдена та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху праворуч, позначених як «розпалювачі війни», і президента Ірану Масуда Пезешкіана та військового офіцера з іншого боку
фото: Араш Хамуші для The New York Times

Повідомляється, що таке рішення верховний лідер Ірану ухвалив після того, як ознайомився з масштабами збитків, які ізраїльський удар завдав іранському ракетному виробництву та системам ППО 

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав своїм підлеглим підготувати удар по Ізраїлю. Тегеран хоче відповісти на атаку ізраїльських військ, що відбулася 26 жовтня. Про це повідомляє NYT.

«Двоє високопосадовців Ірану у четвер заявили, що Іран планує відповісти на нещодавні напади Ізраїлю, погрожуючи продовжити цикл помсти між двома країнами», – йдеться у повідомленні.

За їхніми словами, таке рішення верховний лідер Ірану ухвалив після того, як ознайомився з масштабами збитків, які ізраїльський удар завдав іранському ракетному виробництву та системам ППО навколо Тегерана, його енергетичній інфраструктурі, а також головному порту на півдні країни.

Джерела NYT уточнили, що, як заявив Хаменеї, масштаби ізраїльської атаки, а також кількість жертв (загинули щонайменше четверо військових) надто великі, щоб їх ігнорувати, і якщо Тегеран не відповість, він визнає свою поразку.

Зазначається, що іранські військові командири готують список із десятків військових цілей на території Ізраїлю. Втім сам удар, ймовірно, відбудеться вже після президентських виборів у США.

Причиною тому є нібито стурбованість Ірану, що сплеск напруженості на Близькому Сході може «зіграти на руку» кандидату у президенти США Дональду Трампу.

Нагадаємо, Ізраїль знищив три російські зенітно-ракетні комплекси С-300 під час повітряних ударів по військових об’єктах на території Ірану в суботу, 26 жовтня. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на американських та ізраїльських офіційних осіб. Комплекси С-300, які були ключовим компонентом системи протиповітряної оборони Ірану, змогли перехопити щонайбільше кількасот ракет, випущених по цілях в Ірані під час повітряної атаки, в якій брали участь близько сотні ізраїльських бойових літаків. Три з чотирьох комплексів, поставлених Росією Ірану, були знищені під час цієї атаки. Четвертий був знищений раніше.

До слова, ціни на нафту зросли більш ніж на $1 за барель, щоб компенсувати тижневі втрати через зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході. Причиною цьому стали нові повідомлення про те, що Іран готує удар по Ізраїлю.  Ф'ючерси на нафту марки Brent, які скотилися до січневого контракту, піднялися на $1,41, або на 2%, до $74,22 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на $1,46, або на 2,1%, до $70,72 за барель після зростання на 0,95% на попередній сесії.

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Теги: Ізраїль Іран військові Порту

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