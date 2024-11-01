Нафта зросла в ціні на тлі інформації про підготовку іранського удару по Ізраїлю

Ціни на нафту піднялись більш ніж на $1 за барель

Ізраїльська розвідка припускає, що Іран готується атакувати країну з території Іраку найближчими днями

Ціни на нафту зросли більш ніж на $1 за барель, щоб компенсувати тижневі втрати через зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході. Причиною цьому стали нові повідомлення про те, що Іран готує удар по Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, які скотилися до січневого контракту, піднялися на $1,41, або на 2%, до $74,22 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на $1,46, або на 2,1%, до $70,72 за барель після зростання на 0,95% на попередній сесії.

Ізраїльська розвідка припускає, що Іран готується атакувати Ізраїль з території Іраку найближчими днями, можливо, перед президентськими виборами в США 5 листопада.

Ціни на нафту також підтримали очікування того, що Організація країн – експортерів нафти може відкласти заплановане на грудень збільшення видобутку нафти на місяць або більше, посилаючись на занепокоєння з приводу низького попиту на нафту і зростання пропозиції. Очікується, що рішення про відтермінування збільшення може бути прийняте вже наступного тижня.

Минулого тижня запаси бензину в США несподівано впали до дворічного мінімуму через посилення попиту, в той час, як запаси сирої нафти також несподівано скоротилися через падіння імпорту. Зазначається, що найбільший у світі виробник нафти в серпні видобував рекордні 13,4 млн барелів на добу в місяць.

Нагадаємо, Іран, ймовірно, планує атакувати Ізраїль найближчими днями, використовуючи балістичні ракети та дрони. Два ізраїльські джерела повідомили Axios, що атаку на Ізраїль здійснять проіранські бойовики з Іраку. Ймовірно, Тегеран таким чином хоче уникнути відповіді з боку ЦАХАЛу. Обстріл може статися ще до президентських виборів у США.

Напередодні повідомлялось, що ізраїльські військові знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу «Радван».

Раніше речник Міністерства закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран використає «всі наявні інструменти» у відповідь на атаку Ізраїлю на військові об'єкти.

До слова, Ізраїль розглядає угоду, яка передбачає припинення вогню в Лівані та виведення бойовиків «Хезболли» від кордону. Тель-Авів вважає, що ракетний арсенал ліванського угруповання було знищено ЦАХАЛом.