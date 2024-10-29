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Ізраїль знищив усі іранські зенітні установки С-300 – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ізраїль знищив усі іранські зенітні установки С-300 – WSJ
Комплекси С-300 були ключовим компонентом системи протиповітряної оборони Ірану
фото з відкритих джерел

З втратою комплексів С-300 багато критично важливих об’єктів Ірану залишаються беззахисними перед атаками Ізраїлю

Ізраїль знищив три російські зенітно-ракетні комплекси С-300 під час повітряних ударів по військових об’єктах на території Ірану в суботу, 26 жовтня. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на американських та ізраїльських офіційних осіб.

Комплекси С-300, які були ключовим компонентом системи протиповітряної оборони Ірану, змогли перехопити щонайбільше кількасот ракет, випущених по цілях в Ірані під час повітряної атаки, в якій брали участь близько сотні ізраїльських бойових літаків. Три з чотирьох комплексів, поставлених Росією Ірану, були знищені під час цієї атаки. Четвертий був знищений раніше.

За даними американського Інституту вивчення війни, один із комплексів С-300 розташовувався поряд із тегеранським аеропортом, два інші прикривали об’єкти енергетичної інфраструктури – нафтовий порт, нафтопереробний завод та родовище природного газу.

Зенітно-ракетні комплекси С-300, що перебували на озброєнні Ірану, є модернізованою наприкінці 90-х років минулого століття версією цього комплексу, що надійшов на озброєння радянської армії наприкінці 70-х років.

За словами аналітиків, із втратою комплексів С-300 багато критично важливих об’єктів Ірану залишаються беззахисними перед ракетною атакою. Можливостей отримати від Росії сучасніші ЗРК С-400 у нього немає, оскільки Москва використовує всі наявні в неї резерви для ведення бойових дій в Україні.

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав удару у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня 2024 року. Ця атака призвела до виведення з ладу ключового елемента іранської програми виробництва балістичних ракет.

Напередодні ізраїльські сили оборони повідомили про завершення нічних авіаударів по військових об'єктах Ірану. В операції, що відбувалася на відстані приблизно 1600 км від Ізраїлю, брали участь десятки літаків, зокрема винищувачі, літаки-заправники та розвідувальні літаки.

Раніше стало відомо, що іранська влада наказала збройним силам країни підготуватися до війни з Ізраїлем. Однак Тегеран також намагається уникнути відкритого конфлікту, навіть якщо це вимагатиме ліквідації угруповань, що підпорядковуються йому, у Лівані та Секторі Газа.

Згодом речник Міністерства закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран використає «всі наявні інструменти» у відповідь на атаку Ізраїлю на військові об'єкти. 

До слова, супутникові знімки свідчать про те, що Ізраїль, обстрілюючи Іран у суботу, влучив у будівлю, яка раніше, за інформацією, використовувалася для розробки ядерної зброї, та знищив об'єкти для змішування твердого пального для ракет.

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Теги: системи ППО Ізраїль Іран війна

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